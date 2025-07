KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

NombreKMNO

PuestoNo.281

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,58%

Suministro de circulación2 322 602 791

Suministro máx.10 000 000 000

Suministro total9 999 964 211,15042

Tasa de circulación0.2322%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.24778699299861312,2024-12-15

Precio más bajo0.019443669036248168,2024-08-05

Blockchain públicaSOL

