Precio de LINEA hoy

El precio actual de LINEA (LINEA) hoy es $ 0.010073, con una variación del 5.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LINEA a USD es $ 0.010073 por LINEA.

LINEA actualmente está en el puesto #188 por capitalización de mercado en $ 155.95M, con un suministro circulante de 15.48B LINEA. Durante las últimas 24 horas, LINEA cotiza entre $ 0.0099 (bajo) y $ 0.010692 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04657278430753583, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.007196492054667389.

En el corto plazo, LINEA experimentó un cambio de +0.61% en la última hora y de +7.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 472.29K.

Información del mercado de LINEA (LINEA)

Puesto No.188 Cap de mercado $ 155.95M$ 155.95M $ 155.95M Volumen (24H) $ 472.29K$ 472.29K $ 472.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 725.36M$ 725.36M $ 725.36M Suministro de Circulación 15.48B 15.48B 15.48B Suministro máx. 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Suministro total 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Tasa de circulación 21.50% Cuota de mercado 0.01% Blockchain pública LINEA

La capitalización de mercado actual de LINEA es de $ 155.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 472.29K. El suministro circulante de LINEA es de 15.48B, con un suministro total de 72009990000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 725.36M.