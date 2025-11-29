Precio de AriaAI hoy

El precio actual de AriaAI (ARIA) hoy es $ 0.06789, con una variación del 3.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARIA a USD es $ 0.06789 por ARIA.

AriaAI actualmente está en el puesto #815 por capitalización de mercado en $ 16.96M, con un suministro circulante de 249.83M ARIA. Durante las últimas 24 horas, ARIA cotiza entre $ 0.06606 (bajo) y $ 0.072 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.2461952287601809, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03247204859891276.

En el corto plazo, ARIA experimentó un cambio de +0.74% en la última hora y de +16.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 259.08K.

Información del mercado de AriaAI (ARIA)

Puesto No.815 Cap de mercado $ 16.96M$ 16.96M $ 16.96M Volumen (24H) $ 259.08K$ 259.08K $ 259.08K Cap. de mercado totalmente diluida $ 67.89M$ 67.89M $ 67.89M Suministro de Circulación 249.83M 249.83M 249.83M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 24.98% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de AriaAI es de $ 16.96M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 259.08K. El suministro circulante de ARIA es de 249.83M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 67.89M.