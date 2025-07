ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

NombreZETA

PuestoNo.227

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.71%

Suministro de circulación926,187,500

Suministro máx.2,100,000,000

Suministro total2,100,000,000

Tasa de circulación0.441%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.854005954477877,2024-02-15

Precio más bajo0.15245095204132153,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

