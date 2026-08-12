Precio de Data Network(DATA)
El precio actual de Data Network (DATA) hoy es € 0.2047, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DATA a EUR es € 0.2047 por DATA.
Data Network actualmente está en el puesto #167 por capitalización de mercado en € 72.94M, con un suministro circulante de 356.32M DATA. Durante las últimas 24 horas, DATA cotiza entre € 0.2021 (bajo) y € 0.2127 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 12.80704797254470172, mientras que el mínimo histórico fue € 0.2368355838787629.
En el corto plazo, DATA experimentó un cambio de -0.68% en la última hora y de -4.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 86.32K.
No.167
STORY
La capitalización de mercado actual de Data Network es de € 72.94M, con un volumen de trading en 24 horas de € 86.32K. El suministro circulante de DATA es de 356.32M, con un suministro total de 1029849510. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 210.81M.
-0.68%
+0.49%
-4.31%
-4.31%
Siga los cambios de precios de Data Network para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.000858
|+0.49%
|30 Días
|€ -0.0673
|-24.75%
|60 Días
|€ +0.0547
|+36.46%
|90 Días
|€ +0.0547
|+36.46%
Hoy, DATA registró un cambio de € +0.000858 (+0.49%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0673 (-24.75%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, DATA experimentó un cambio de € +0.0547 (+36.46%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0547 (+36.46%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Data Network, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de DATA: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
DATA_USDT está operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,2053. El precio se encuentra entre el soporte S1 en 0,2048 y el centro del rango en 0,2065. Las medias móviles (MA) y las exponenciales (EMA) alineadas al alza indican que el soporte de las medias corto plazo sigue siendo válido. El MACD muestra una señal de cruce bajista, lo que sugiere un cambio en el impulso alcista. El índice RSI permanece dentro de un rango neutral, oscilando sin señales extremas de sobrecompra o sobreventa. Las bandas de Bollinger están cerrándose, reflejando una reducción en la volatilidad. La estructura del mercado presenta una divergencia entre las medias móviles alcistas y los indicadores de oscilación. La resistencia R1 situada en 0,2077 se encuentra a 1,16% por encima del precio actual. Por el lado inferior, el soporte S2 en 0,2036 está a 0,83% por debajo del precio actual. El centro del rango en 0,2065 actúa como referencia cercana para distinguir entre compradores y vendedores. La resistencia R2, ubicada en 0,2094, marca el límite superior del potencial alcista. Mientras tanto, el soporte S1 en 0,2048 define el nivel mínimo para posibles correcciones a corto plazo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Data Network podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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DATA es la red mundial de datos para AI. A través de una red de aplicaciones contribuidoras, la capa pública de auditoría Trace y la red de procesamiento Poseidon, permite a los laboratorios de AI obtener datos humanos reales a escala, demostrar de dónde provienen y confiar en su calidad. El resultado son datos sobre los que la AI de frontera puede construir, con un recibo verificable para cada registro en una infraestructura auditable.
Para conocer Data Network más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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