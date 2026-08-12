Precio de Data Network hoy

El precio actual de Data Network (DATA) hoy es € 0.2047, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DATA a EUR es € 0.2047 por DATA.

Data Network actualmente está en el puesto #167 por capitalización de mercado en € 72.94M, con un suministro circulante de 356.32M DATA. Durante las últimas 24 horas, DATA cotiza entre € 0.2021 (bajo) y € 0.2127 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 12.80704797254470172, mientras que el mínimo histórico fue € 0.2368355838787629.

En el corto plazo, DATA experimentó un cambio de -0.68% en la última hora y de -4.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 86.32K.

Información del mercado de Data Network (DATA)

Puesto No.167 Cap de mercado € 72.94M€ 72.94M € 72.94M Volumen (24H) € 86.32K€ 86.32K € 86.32K Cap. de mercado totalmente diluida € 210.81M€ 210.81M € 210.81M Suministro de Circulación 356.32M 356.32M 356.32M Suministro máx. ---- -- Suministro total 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 Blockchain pública STORY

La capitalización de mercado actual de Data Network es de € 72.94M, con un volumen de trading en 24 horas de € 86.32K. El suministro circulante de DATA es de 356.32M, con un suministro total de 1029849510. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 210.81M.