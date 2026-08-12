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El precio actual de Data Network hoy es 0.2047 EUR. La capitalización de mercado de DATA es 72,939,199.9881 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DATA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Data Network hoy es 0.2047 EUR. La capitalización de mercado de DATA es 72,939,199.9881 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DATA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Data Network(DATA)

Precio en vivo de 1 DATA en EUR:

€0.176042
€0.176042€0.176042
+0.49%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Data Network (DATA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:01:26 (UTC+8)

Precio de Data Network hoy

El precio actual de Data Network (DATA) hoy es € 0.2047, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DATA a EUR es € 0.2047 por DATA.

Data Network actualmente está en el puesto #167 por capitalización de mercado en € 72.94M, con un suministro circulante de 356.32M DATA. Durante las últimas 24 horas, DATA cotiza entre € 0.2021 (bajo) y € 0.2127 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 12.80704797254470172, mientras que el mínimo histórico fue € 0.2368355838787629.

En el corto plazo, DATA experimentó un cambio de -0.68% en la última hora y de -4.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 86.32K.

Información del mercado de Data Network (DATA)

No.167

€ 72.94M
€ 72.94M€ 72.94M

€ 86.32K
€ 86.32K€ 86.32K

€ 210.81M
€ 210.81M€ 210.81M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

La capitalización de mercado actual de Data Network es de € 72.94M, con un volumen de trading en 24 horas de € 86.32K. El suministro circulante de DATA es de 356.32M, con un suministro total de 1029849510. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 210.81M.

Historial de precios de Data Network EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.2021
€ 0.2021€ 0.2021
24H Mín
€ 0.2127
€ 0.2127€ 0.2127
24H Máx

€ 0.2021
€ 0.2021€ 0.2021

€ 0.2127
€ 0.2127€ 0.2127

€ 12.80704797254470172
€ 12.80704797254470172€ 12.80704797254470172

€ 0.2368355838787629
€ 0.2368355838787629€ 0.2368355838787629

-0.68%

+0.49%

-4.31%

-4.31%

Historial de precios de Data Network (DATA) en EUR

Siga los cambios de precios de Data Network para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000858+0.49%
30 Días€ -0.0673-24.75%
60 Días€ +0.0547+36.46%
90 Días€ +0.0547+36.46%
Cambio de precio de Data Network hoy

Hoy, DATA registró un cambio de € +0.000858 (+0.49%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Data Network en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0673 (-24.75%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Data Network en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, DATA experimentó un cambio de € +0.0547 (+36.46%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Data Network en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0547 (+36.46%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Data Network (DATA)?

Consulta la página Historial de precios de Data Network ahora.

Análisis de Data Network

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Data Network, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Data Network: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de DATA: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

DATA_USDT está operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,2053. El precio se encuentra entre el soporte S1 en 0,2048 y el centro del rango en 0,2065. Las medias móviles (MA) y las exponenciales (EMA) alineadas al alza indican que el soporte de las medias corto plazo sigue siendo válido. El MACD muestra una señal de cruce bajista, lo que sugiere un cambio en el impulso alcista. El índice RSI permanece dentro de un rango neutral, oscilando sin señales extremas de sobrecompra o sobreventa. Las bandas de Bollinger están cerrándose, reflejando una reducción en la volatilidad. La estructura del mercado presenta una divergencia entre las medias móviles alcistas y los indicadores de oscilación. La resistencia R1 situada en 0,2077 se encuentra a 1,16% por encima del precio actual. Por el lado inferior, el soporte S2 en 0,2036 está a 0,83% por debajo del precio actual. El centro del rango en 0,2065 actúa como referencia cercana para distinguir entre compradores y vendedores. La resistencia R2, ubicada en 0,2094, marca el límite superior del potencial alcista. Mientras tanto, el soporte S1 en 0,2048 define el nivel mínimo para posibles correcciones a corto plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Data Network?

Los precios de los tokens Story (IP) están influenciados por varios factores clave:

1. Adopción de la plataforma - El crecimiento en el número de registros de propiedad intelectual y el uso por parte de creadores impulsa la demanda.
2. Anuncios de alianzas - Colaboraciones con importantes titulares de propiedad intelectual o empresas de entretenimiento.
3. Utilidad del token - Uso real para licencias de propiedad intelectual, regalías y funciones de gobernanza.
4. Sentimiento del mercado - Tendencias generales del mercado cripto y confianza de los inversores.
5. Desarrollos tecnológicos - Actualizaciones de la plataforma y nuevas características.
6. Claridad regulatoria - Avances en la legislación sobre propiedad intelectual que afecten a la propiedad intelectual basada en blockchain.
7. Competencia - Rendimiento en comparación con otros proyectos de blockchain enfocados en la propiedad intelectual.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Data Network hoy?

La gente quiere conocer el precio de Story Protocol (IP) hoy por varias razones clave:

1. Decisiones de inversión: Los traders necesitan los precios actuales para comprar, vender o mantener posiciones.
2. Seguimiento de carteras: Los inversores monitorean los cambios en el valor de sus tenencias.
3. Timing del mercado: Los movimientos de precios ayudan a determinar los puntos óptimos de entrada y salida.
4. Cálculo de ganancias y pérdidas: Los precios actuales muestran las ganancias o pérdidas no realizadas.
5. Análisis del sentimiento del mercado: Las tendencias de precios indican la confianza de los inversores en el futuro del protocolo.

Predicción de precios para Data Network

Predicción del precio de Data Network (DATA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de DATA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Data Network (DATA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Data Network podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Data Network en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de DATA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Data Network.

Cómo comprar e invertir Data Network en España

¿Listo para empezar con Data Network? Comprar DATA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Data Network. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Data Network (DATA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Data Network instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Data Network (DATA)

¿Qué puedes hacer con Data Network?

Poseer Data Network te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Data Network (DATA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Data Network (DATA)

DATA es la red mundial de datos para AI. A través de una red de aplicaciones contribuidoras, la capa pública de auditoría Trace y la red de procesamiento Poseidon, permite a los laboratorios de AI obtener datos humanos reales a escala, demostrar de dónde provienen y confiar en su calidad. El resultado son datos sobre los que la AI de frontera puede construir, con un recibo verificable para cada registro en una infraestructura auditable.

Data Network Recurso

Para conocer Data Network más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Data Network
Explorador de bloques

Categoría :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Data Network

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:01:26 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Data Network (DATA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Data Network

DATA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de DATA con apalancamiento. Explora el trading de futuros DATAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Data Network (DATA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Data Network en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DATA/USDT
€0.17587
€0.17587€0.17587
+0.54%
419.99K (USDT)
DATA/USDC
€0.176042
€0.176042€0.176042
+0.73%
259.39K (USDT)
DATA/ETH
€0.000093396
€0.000093396€0.000093396
-0.44%
51.14K (USDT)
DATA/BTC
€0.00000276404
€0.00000276404€0.00000276404
+0.53%
87.24K (USDT)

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GOLD(XAUT)
Monero

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XMR
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Ethereum

ETH
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Solana

SOL

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.261956
€0.261956€0.261956

+204.60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3348152
€0.3348152€0.3348152

-8.64%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0129946
€0.0129946€0.0129946

-18.10%

AurumX

AurumX

UMX

€0.107328
€0.107328€0.107328

-28.60%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.00037969
€0.00037969€0.00037969

+66.60%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0050826
€0.0050826€0.0050826

+31.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.539924
€2.539924€2.539924

+22.04%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01075
€0.01075€0.01075

+19.04%

Myros

Myros

MY

€0.009804
€0.009804€0.009804

+11.76%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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