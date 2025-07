VELO

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

NombreVELO

PuestoNo.318

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.49%

Suministro de circulación7,390,475,595

Suministro máx.24,000,000,000

Suministro total23,999,998,948

Tasa de circulación0.3079%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.06620174,2021-03-08

Precio más bajo0.001029260893382974,2022-12-18

Blockchain públicaETH

