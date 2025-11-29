Precio de 0G hoy

El precio actual de 0G (0G) hoy es $ 1.224, con una variación del 2.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 0G a USD es $ 1.224 por 0G.

0G actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- 0G. Durante las últimas 24 horas, 0G cotiza entre $ 1.184 (bajo) y $ 1.249 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, 0G experimentó un cambio de +0.90% en la última hora y de -1.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 961.12K.

Información del mercado de 0G (0G)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 961.12K$ 961.12K $ 961.12K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.22B$ 1.22B $ 1.22B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ZEROGRAVITY

La capitalización de mercado actual de 0G es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 961.12K. El suministro circulante de 0G es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.22B.