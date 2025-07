MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

NombreMORPHO

PuestoNo.102

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)16.72%

Suministro de circulación319,873,761.80816233

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.3198%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.172571665276972,2025-01-17

Precio más bajo0.7098719962197908,2024-11-25

Blockchain públicaETH

