H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

NombreH

PuestoNo.380

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)3.85%

Suministro de circulación1,825,000,000

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.1825%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.15748596182897467,2025-06-25

Precio más bajo0.01799202366031281,2025-06-27

Blockchain públicaETH

IntroducciónHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.