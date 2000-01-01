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Principales tokens de agentes de IA por capitalización de mercado

Los agentes de IA son entidades de software autónomas, impulsadas por inteligencia artificial, capaces de ejecutar transacciones o gestionar contratos inteligentes en nombre de los usuarios. Las cadenas de bloques de este sector proporcionan la infraestructura descentralizada y los recursos informáticos necesarios para el funcionamiento de estos agentes inteligentes. Sus tokens nativos incentivan a los desarrolladores de IA, financian la capacidad de procesamiento y facilitan las microtransacciones entre bots.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7949
+0.10%
-1.07%
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$ 1.34B
$ 1.29M
2
VVV
VVV
VVV
$ 12.0083
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+0.70%
+2.88%
$ 557.10M
$ 5.67K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
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+0.67%
-2.09%
-5.46%
$ 356.98M
$ 461.92K
4
FET
FET
FET
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$ 306.76M
$ 1.52M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
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+0.19%
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-3.32%
$ 132.60M
$ 318.06K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
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-0.23%
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+4.92%
$ 115.98M
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7
Talus
Talus
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8
S
S
S
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9
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
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$ 2.51M
10
FLOW
FLOW
FLOW
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11
Tutorial
Tutorial
TUT
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12
Concordium
Concordium
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13
Threshold
Threshold
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14
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
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15
BNKR
BNKR
BNKR
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16
Cortex
Cortex
CX
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17
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
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18
Gensyn
Gensyn
AI
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19
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IoTeX Network
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20
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iExec RLC
RLC
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21
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
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-1.48%
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22
HIVE
HIVE
HIVE
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23
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Freysa
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24
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ChainGPT
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25
OpenServ
OpenServ
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26
Phala
Phala
PHA
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27
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
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Aixbt
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29
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Pippin
PIPPIN
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30
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IQ
IQ
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31
Recall
Recall
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32
AVA
AVA
AVA
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Zentry
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SingularityNET
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MAGIC
MAGIC
MAGIC
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HeyElsa
HeyElsa
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Simons Cat
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My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
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AEON
AEON
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Prompt
Prompt
PROMPT
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OLAXBT
OLAXBT
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42
ALI
ALI
ALI
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43
heyAura
heyAura
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AI COMPANIONS
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Cookie DAO
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AITECH Cloud Network
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GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
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swarms
swarms
SWARMS
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Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
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50
Foom
Foom
FOOM
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0.00%
-0.30%
-4.54%
$ 7.42M
--

Preguntas frecuentes

¿Qué son las criptomonedas de agentes de IA en el ecosistema Web3?
Las criptomonedas con agentes de IA impulsan programas de software autónomos basados en inteligencia artificial. Estos agentes pueden ejecutar contratos inteligentes de forma independiente, intercambiar activos digitales y procesar datos en nombre de usuarios humanos.
¿Cómo dan soporte las redes blockchain a las aplicaciones de agentes de IA?
Las redes blockchain proporcionan los recursos informáticos descentralizados, el almacenamiento seguro de datos y los registros de transacciones transparentes necesarios para que las aplicaciones de agentes de IA funcionen de forma autónoma sin el control centralizado de una corporación.
¿Cuál es el principal caso de uso de los tokens de agentes de IA?
Los tokens de agente de IA se utilizan principalmente para pagar la enorme potencia informática que requieren los modelos de inteligencia artificial, incentivar a los desarrolladores de IA y facilitar las microtransacciones automatizadas entre diferentes bots de IA.
¿Pueden los agentes de IA operar con criptomonedas de forma autónoma en exchanges descentralizados?
Sí, los desarrolladores pueden programar agentes de IA para que analicen continuamente las tendencias del mercado y ejecuten automáticamente estrategias de trading de alta frecuencia en exchanges descentralizados cuando se cumplan determinadas condiciones del mercado.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Agentes de IA, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.