Los agentes de IA son entidades de software autónomas, impulsadas por inteligencia artificial, capaces de ejecutar transacciones o gestionar contratos inteligentes en nombre de los usuarios. Las cadenas de bloques de este sector proporcionan la infraestructura descentralizada y los recursos informáticos necesarios para el funcionamiento de estos agentes inteligentes. Sus tokens nativos incentivan a los desarrolladores de IA, financian la capacidad de procesamiento y facilitan las microtransacciones entre bots.
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