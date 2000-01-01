Los agentes de IA son entidades de software autónomas, impulsadas por inteligencia artificial, capaces de ejecutar transacciones o gestionar contratos inteligentes en nombre de los usuarios. Las cadenas de bloques de este sector proporcionan la infraestructura descentralizada y los recursos informáticos necesarios para el funcionamiento de estos agentes inteligentes. Sus tokens nativos incentivan a los desarrolladores de IA, financian la capacidad de procesamiento y facilitan las microtransacciones entre bots.

Los principales riesgos de invertir en tokens de agentes de IA incluyen la naturaleza altamente experimental de los bots de negociación autónomos, las posibles vulnerabilidades de los contratos inteligentes y los enormes costos informáticos necesarios para mantener modelos de IA complejos.

La descentralización de los datos garantiza que los modelos de aprendizaje automático que entrenan los proyectos de agentes de IA permanezcan imparciales, transparentes y resistentes a la manipulación de datos por parte de cualquier empresa tecnológica centralizada.

Sí, los desarrolladores pueden programar agentes de IA para que analicen continuamente las tendencias del mercado y ejecuten automáticamente estrategias de trading de alta frecuencia en exchanges descentralizados cuando se cumplan determinadas condiciones del mercado.

Los tokens de agente de IA se utilizan principalmente para pagar la enorme potencia informática que requieren los modelos de inteligencia artificial, incentivar a los desarrolladores de IA y facilitar las microtransacciones automatizadas entre diferentes bots de IA.

Las redes blockchain proporcionan los recursos informáticos descentralizados, el almacenamiento seguro de datos y los registros de transacciones transparentes necesarios para que las aplicaciones de agentes de IA funcionen de forma autónoma sin el control centralizado de una corporación.

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