Precio de Recall hoy

El precio actual de Recall (RECALL) hoy es $ 0.1047, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RECALL a USD es $ 0.1047 por RECALL.

Recall actualmente está en el puesto #731 por capitalización de mercado en $ 21.05M, con un suministro circulante de 201.07M RECALL. Durante las últimas 24 horas, RECALL cotiza entre $ 0.1018 (bajo) y $ 0.1119 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.8448301237691339, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.09447678112585194.

En el corto plazo, RECALL experimentó un cambio de +1.06% en la última hora y de -18.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 93.90K.

Información del mercado de Recall (RECALL)

Puesto No.731 Cap de mercado $ 21.05M$ 21.05M $ 21.05M Volumen (24H) $ 93.90K$ 93.90K $ 93.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 104.70M$ 104.70M $ 104.70M Suministro de Circulación 201.07M 201.07M 201.07M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 20.10% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Recall es de $ 21.05M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.90K. El suministro circulante de RECALL es de 201.07M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 104.70M.