ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

NombreALI

PuestoNo.564

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,02%

Suministro de circulación9 118 091 184,669674

Suministro máx.0

Suministro total9 870 903 732,81426

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.19778989546371206,2022-04-02

Precio más bajo0.003542584957855994,2025-06-22

Blockchain públicaETH

