Precio de Talus hoy

El precio actual de Talus (US) hoy es € 0.03612, con una variación del 4.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de US a EUR es € 0.03612 por US.

Talus actualmente está en el puesto #627 por capitalización de mercado en € 79.46M, con un suministro circulante de 2.20B US. Durante las últimas 24 horas, US cotiza entre € 0.03563 (bajo) y € 0.0418 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0227048168662363052, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0023031851033176344.

En el corto plazo, US experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -33.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 763.74K.

Información del mercado de Talus (US)

Puesto No.627 Cap de mercado € 79.46M€ 79.46M € 79.46M Volumen (24H) € 763.74K€ 763.74K € 763.74K Cap. de mercado totalmente diluida € 361.20M€ 361.20M € 361.20M Suministro de Circulación 2.20B 2.20B 2.20B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 22.00% Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de Talus es de € 79.46M, con un volumen de trading en 24 horas de € 763.74K. El suministro circulante de US es de 2.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 361.20M.