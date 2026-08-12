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El precio actual de Talus hoy es 0.03612 EUR. La capitalización de mercado de US es 79,464,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de US a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Talus hoy es 0.03612 EUR. La capitalización de mercado de US es 79,464,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de US a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Talus(US)

Precio en vivo de 1 US en EUR:

€0.0310632
€0.0310632€0.0310632
-4.62%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Talus (US)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:10:29 (UTC+8)

Precio de Talus hoy

El precio actual de Talus (US) hoy es € 0.03612, con una variación del 4.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de US a EUR es € 0.03612 por US.

Talus actualmente está en el puesto #627 por capitalización de mercado en € 79.46M, con un suministro circulante de 2.20B US. Durante las últimas 24 horas, US cotiza entre € 0.03563 (bajo) y € 0.0418 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0227048168662363052, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0023031851033176344.

En el corto plazo, US experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -33.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 763.74K.

Información del mercado de Talus (US)

No.627

€ 79.46M
€ 79.46M€ 79.46M

€ 763.74K
€ 763.74K€ 763.74K

€ 361.20M
€ 361.20M€ 361.20M

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

SUI

La capitalización de mercado actual de Talus es de € 79.46M, con un volumen de trading en 24 horas de € 763.74K. El suministro circulante de US es de 2.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 361.20M.

Historial de precios de Talus EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.03563
€ 0.03563€ 0.03563
24H Mín
€ 0.0418
€ 0.0418€ 0.0418
24H Máx

€ 0.03563
€ 0.03563€ 0.03563

€ 0.0418
€ 0.0418€ 0.0418

€ 0.0227048168662363052
€ 0.0227048168662363052€ 0.0227048168662363052

€ 0.0023031851033176344
€ 0.0023031851033176344€ 0.0023031851033176344

+0.66%

-4.62%

-33.85%

-33.85%

Historial de precios de Talus (US) en EUR

Siga los cambios de precios de Talus para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0015046-4.62%
30 Días€ +0.01262+53.70%
60 Días€ +0.02365+189.65%
90 Días€ +0.03145+673.44%
Cambio de precio de Talus hoy

Hoy, US registró un cambio de € -0.0015046 (-4.62%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Talus en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01262 (+53.70%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Talus en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, US experimentó un cambio de € +0.02365 (+189.65%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Talus en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.03145 (+673.44%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Talus (US)?

Consulta la página Historial de precios de Talus ahora.

Análisis de Talus

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Talus, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Talus: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de US: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

US_USDT está cotizando a 0,04003 en el período de 4 horas. El precio se encuentra por debajo del nivel clave S1, situado en 0,04029. El punto central de referencia, ubicado en 0,042941, constituye un nivel estructural superior. El soporte S2, en 0,038855, define el límite inferior de la tendencia bajista. Actualmente, el par se encuentra en el rango inferior del sistema de pivotes. El conjunto de medias móviles muestra una configuración alcista, con tanto las medias simples (MA) como las exponenciales (EMA) emitiendo señales de compra. El indicador MACD presenta una configuración de cruce negativo, mientras que el RSI se mantiene en una zona neutra. Los indicadores rápidos y lentos muestran una separación en sus direcciones, lo que sugiere cierta dispersión en el impulso a corto plazo. La volatilidad permanece en niveles normales. La resistencia cercana se sitúa en 0,04029, un nivel que dista menos del 1% del precio actual. La resistencia más lejana se ubica en 0,044376. Por su parte, el soporte cercano está en 0,038855, aproximadamente un 3% por debajo del precio actual. El soporte más lejano se encuentra en el área situada por debajo de 0,038855. En resumen, la distribución de los niveles clave resulta clara y bien definida.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Talus?

Varios factores clave influyen en los precios de las criptomonedas de Talus (EE. UU.):

1. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones y niveles de liquidez
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas
4. Desarrollos regulatorios y noticias sobre cumplimiento normativo
5. Actualizaciones tecnológicas y mejoras en la plataforma
6. Anuncios de alianzas y colaboraciones
7. Dinámica de oferta y demanda
8. Movimientos de precios de Bitcoin y de los principales altcoins
9. Condiciones económicas y adopción por parte de instituciones
10. Crecimiento de la comunidad y desarrollo del ecosistema

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Talus hoy?

La gente quiere conocer el precio de Talus hoy por varias razones: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, programar órdenes de compra/venta, evaluar las tendencias del mercado, calcular ganancias/pérdidas y mantenerse actualizado sobre los cambios en el valor de la inversión en tiempo real.

Predicción de precios para Talus

Predicción del precio de Talus (US) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de US en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Talus (US) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Talus podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Talus en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de US para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Talus.

Cómo comprar e invertir Talus en España

¿Listo para empezar con Talus? Comprar US es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Talus. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Talus (US).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Talus instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Talus (US)

¿Qué puedes hacer con Talus?

Poseer Talus te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Talus (US) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Talus (US)

Talus es una red de infraestructura de IA que proporciona la capa de ejecución on-chain para agentes autónomos e inteligentes. Permite que los sistemas de IA operen de forma transparente y verificable en la cadena a través de Nexus, su framework descentralizado de automatización.

Talus Recurso

Para conocer Talus más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Talus
Explorador de bloques

Categoría :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Talus

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:10:29 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Talus (US)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Talus

US USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de US con apalancamiento. Explora el trading de futuros USUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Talus (US) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Talus en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
US/USDT
€0.0310632
€0.0310632€0.0310632
-4.68%
19.24M (USDT)

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-0.39%

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€0.3160758
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-20.48%

AurumX

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€0.0998374€0.0998374

-33.58%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

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RAZOR

€0.006708
€0.006708€0.006708

+73.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000315964
€0.000315964€0.000315964

+38.64%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0843402
€0.0843402€0.0843402

+32.76%

ZKcandy

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ZAY

€2.7778
€2.7778€2.7778

+33.47%

Aether Network

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AET

€0.010578
€0.010578€0.010578

+17.14%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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