The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

PuestoNo.392

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.02%

Suministro de circulación22,346,226,264.929

Suministro máx.60,000,000,000

Suministro total22,346,226,264.929

Tasa de circulación0.3724%

Fecha de emisión2018-07-14 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.07653030008077621,2018-07-16

Precio más bajo0.000624084526758,2020-03-13

Blockchain públicaEOS

