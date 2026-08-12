Precio de HeyElsa(ELSA)
El precio actual de HeyElsa (ELSA) hoy es € 0.05311, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELSA a EUR es € 0.05311 por ELSA.
HeyElsa actualmente está en el puesto #894 por capitalización de mercado en € 13.58M, con un suministro circulante de 255.65M ELSA. Durante las últimas 24 horas, ELSA cotiza entre € 0.05247 (bajo) y € 0.06181 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.35817053257697729, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0357727580490263386.
En el corto plazo, ELSA experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de -5.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 142.96K.
No.894
25.56%
BASE
La capitalización de mercado actual de HeyElsa es de € 13.58M, con un volumen de trading en 24 horas de € 142.96K. El suministro circulante de ELSA es de 255.65M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 53.11M.
+0.15%
-0.45%
-5.57%
-5.57%
Siga los cambios de precios de HeyElsa para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0002111
|-0.45%
|30 Días
|€ +0.00304
|+6.07%
|60 Días
|€ +0.0065
|+13.94%
|90 Días
|€ -0.01768
|-24.98%
Hoy, ELSA registró un cambio de € -0.0002111 (-0.45%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00304 (+6.07%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ELSA experimentó un cambio de € +0.0065 (+13.94%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01768 (-24.98%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de ELSA: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Pivote ≤ Precio ≤ R1
|Entre Pivote‑R1
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.
ELSA_USDT se encuentra en el período de 4 horas por encima del centro de la zona central, en 0,05831. El precio actual, 0,05902, está muy próximo a la resistencia R1, situada en 0,0591. El precio se ubica en la mitad superior del sistema de zonas centrales, y la estructura a corto plazo muestra una tendencia alcista con cierta volatilidad. El conjunto de medias móviles y el grupo EMA no han emitido señales claras de compra, lo que indica que la continuidad de la tendencia aún debe confirmarse. La distancia entre el nivel actual y el soporte S2, ubicado en 0,05701, es considerable; por lo tanto, el rango principal de negociación se concentra entre la zona central y la resistencia R1. El MACD ha formado una cruz alcista, lo que sugiere que el impulso alcista comienza a acumularse. El RSI se mantiene en un área neutral, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa, lo que refleja un equilibrio en el sentimiento del mercado. Los indicadores KDJ y StochRSI muestran que la volatilidad a corto plazo permanece dentro de niveles normales, y las direcciones de los indicadores rápidos y lentos son básicamente consistentes. Las bandas de Bollinger presentan una apertura estable, con el precio explorando hacia la banda superior desde la banda media, sin evidenciar signos claros de movimientos bruscos o rupturas unilaterales. La distribución del impulso es relativamente dispersa, sin concentraciones significativas de volumen que puedan impulsar movimientos importantes. La principal resistencia cercana se sitúa en R1, en 0,0591, apenas a 0,00008 del precio actual; su superación abriría la posibilidad de probar la resistencia R2, en 0,05961. Por el lado bajista, el primer soporte clave se encuentra en la zona central, en 0,05831, a 0,00071 del precio actual. Un soporte secundario está ubicado en S1, en 0,0578, mientras que el soporte más lejano se sitúa en S2, en 0,05701. Los traders deberán observar cuidadosamente el tiempo que el precio permanezca cerca de R1, así como cualquier variación en el volumen de transacciones.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de HeyElsa podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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