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El precio actual de HeyElsa hoy es 0.05311 EUR. La capitalización de mercado de ELSA es 13,577,393.79394 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ELSA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de HeyElsa hoy es 0.05311 EUR. La capitalización de mercado de ELSA es 13,577,393.79394 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ELSA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de HeyElsa(ELSA)

Precio en vivo de 1 ELSA en EUR:

€0.0456746
€0.0456746€0.0456746
-0.46%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de HeyElsa (ELSA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:21:19 (UTC+8)

Precio de HeyElsa hoy

El precio actual de HeyElsa (ELSA) hoy es € 0.05311, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELSA a EUR es € 0.05311 por ELSA.

HeyElsa actualmente está en el puesto #894 por capitalización de mercado en € 13.58M, con un suministro circulante de 255.65M ELSA. Durante las últimas 24 horas, ELSA cotiza entre € 0.05247 (bajo) y € 0.06181 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.35817053257697729, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0357727580490263386.

En el corto plazo, ELSA experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de -5.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 142.96K.

Información del mercado de HeyElsa (ELSA)

No.894

€ 13.58M
€ 13.58M€ 13.58M

€ 142.96K
€ 142.96K€ 142.96K

€ 53.11M
€ 53.11M€ 53.11M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

La capitalización de mercado actual de HeyElsa es de € 13.58M, con un volumen de trading en 24 horas de € 142.96K. El suministro circulante de ELSA es de 255.65M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 53.11M.

Historial de precios de HeyElsa EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.05247
€ 0.05247€ 0.05247
24H Mín
€ 0.06181
€ 0.06181€ 0.06181
24H Máx

€ 0.05247
€ 0.05247€ 0.05247

€ 0.06181
€ 0.06181€ 0.06181

€ 0.35817053257697729
€ 0.35817053257697729€ 0.35817053257697729

€ 0.0357727580490263386
€ 0.0357727580490263386€ 0.0357727580490263386

+0.15%

-0.45%

-5.57%

-5.57%

Historial de precios de HeyElsa (ELSA) en EUR

Siga los cambios de precios de HeyElsa para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0002111-0.45%
30 Días€ +0.00304+6.07%
60 Días€ +0.0065+13.94%
90 Días€ -0.01768-24.98%
Cambio de precio de HeyElsa hoy

Hoy, ELSA registró un cambio de € -0.0002111 (-0.45%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de HeyElsa en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00304 (+6.07%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de HeyElsa en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ELSA experimentó un cambio de € +0.0065 (+13.94%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de HeyElsa en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01768 (-24.98%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de HeyElsa (ELSA)?

Consulta la página Historial de precios de HeyElsa ahora.

Análisis de HeyElsa

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de HeyElsa, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de HeyElsa: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ELSA: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

ELSA_USDT se encuentra en el período de 4 horas por encima del centro de la zona central, en 0,05831. El precio actual, 0,05902, está muy próximo a la resistencia R1, situada en 0,0591. El precio se ubica en la mitad superior del sistema de zonas centrales, y la estructura a corto plazo muestra una tendencia alcista con cierta volatilidad. El conjunto de medias móviles y el grupo EMA no han emitido señales claras de compra, lo que indica que la continuidad de la tendencia aún debe confirmarse. La distancia entre el nivel actual y el soporte S2, ubicado en 0,05701, es considerable; por lo tanto, el rango principal de negociación se concentra entre la zona central y la resistencia R1. El MACD ha formado una cruz alcista, lo que sugiere que el impulso alcista comienza a acumularse. El RSI se mantiene en un área neutral, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa, lo que refleja un equilibrio en el sentimiento del mercado. Los indicadores KDJ y StochRSI muestran que la volatilidad a corto plazo permanece dentro de niveles normales, y las direcciones de los indicadores rápidos y lentos son básicamente consistentes. Las bandas de Bollinger presentan una apertura estable, con el precio explorando hacia la banda superior desde la banda media, sin evidenciar signos claros de movimientos bruscos o rupturas unilaterales. La distribución del impulso es relativamente dispersa, sin concentraciones significativas de volumen que puedan impulsar movimientos importantes. La principal resistencia cercana se sitúa en R1, en 0,0591, apenas a 0,00008 del precio actual; su superación abriría la posibilidad de probar la resistencia R2, en 0,05961. Por el lado bajista, el primer soporte clave se encuentra en la zona central, en 0,05831, a 0,00071 del precio actual. Un soporte secundario está ubicado en S1, en 0,0578, mientras que el soporte más lejano se sitúa en S2, en 0,05701. Los traders deberán observar cuidadosamente el tiempo que el precio permanezca cerca de R1, así como cualquier variación en el volumen de transacciones.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de HeyElsa?

¡Hola Elsa (ELSA)! El precio de ELSA se ve influenciado por varios factores clave:

El sentimiento del mercado y la confianza de los inversores impulsan la demanda. El volumen de operaciones y la liquidez afectan la estabilidad del precio. Los avances en el desarrollo y las actualizaciones del proyecto influyen en la valoración. Las tendencias generales del mercado de criptomonedas también tienen un impacto en los movimientos de ELSA.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de HeyElsa hoy?

La gente quiere conocer el precio de HeyElsa (ELSA) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar oportunidades en el mercado y determinar el momento adecuado para realizar compras o ventas. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los inversores a evaluar la volatilidad, las tendencias del mercado y las posibles ganancias o pérdidas.

Predicción de precios para HeyElsa

Predicción del precio de HeyElsa (ELSA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ELSA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de HeyElsa (ELSA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de HeyElsa podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará HeyElsa en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ELSA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de HeyElsa.

Cómo comprar e invertir HeyElsa en España

¿Listo para empezar con HeyElsa? Comprar ELSA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar HeyElsa. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de HeyElsa (ELSA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará HeyElsa instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar HeyElsa (ELSA)

¿Qué puedes hacer con HeyElsa?

Poseer HeyElsa te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar HeyElsa (ELSA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es HeyElsa (ELSA)

HeyElsa es una plataforma de ejecución on-chain impulsada por IA que permite a los usuarios interactuar con criptomonedas y DeFi mediante lenguaje natural. Al transformar la intención del usuario en transacciones seguras y completas en blockchain, HeyElsa abstrae la complejidad técnica de distintas cadenas y protocolos, haciendo que el trading, el bridging, el staking y la automatización sean fluidos, seguros y accesibles tanto para usuarios cotidianos como para traders avanzados.

HeyElsa Recurso

Para conocer HeyElsa más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial HeyElsa
Explorador de bloques

Categoría :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre HeyElsa

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:21:19 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para HeyElsa (ELSA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre HeyElsa

ELSA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ELSA con apalancamiento. Explora el trading de futuros ELSAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera HeyElsa (ELSA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de HeyElsa en vivo y opera en directo.

Pares
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Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ELSA/USDT
€0.0456746
€0.0456746€0.0456746
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+20.95%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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