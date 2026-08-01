Precio de AEON hoy

El precio actual de AEON (AEON) hoy es € 0.05322, con una variación del 2.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AEON a EUR es € 0.05322 por AEON.

AEON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 10.01M, con un suministro circulante de 188.00M AEON. Durante las últimas 24 horas, AEON cotiza entre € 0.05091 (bajo) y € 0.05434 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AEON experimentó un cambio de +1.21% en la última hora y de -12.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 219.54K.

Información del mercado de AEON (AEON)

Cap de mercado € 10.01M€ 10.01M € 10.01M Volumen (24H) € 219.54K€ 219.54K € 219.54K Cap. de mercado totalmente diluida € 53.22M€ 53.22M € 53.22M Suministro de Circulación 188.00M 188.00M 188.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 18.80% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de AEON es de € 10.01M, con un volumen de trading en 24 horas de € 219.54K. El suministro circulante de AEON es de 188.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 53.22M.