AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

NombreAVA

PuestoNo.596

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)17.53%

Suministro de circulación68,832,267

Suministro máx.100,000,000

Suministro total68,832,267

Tasa de circulación0.6883%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6.47585961,2021-04-14

Precio más bajo0.0439477,2018-08-14

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

