Precio de MIA hoy

El precio actual de MIA (MIA) hoy es $ 0.0288597, con una variación del 1.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIA a USD es $ 0.0288597 por MIA.

MIA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,841,276, con un suministro circulante de 548.32M MIA. Durante las últimas 24 horas, MIA cotiza entre $ 0.0288583 (bajo) y $ 0.02979348 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.186648, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02493879.

En el corto plazo, MIA experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +11.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MIA (MIA)

Cap de mercado $ 15.84M$ 15.84M $ 15.84M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.89M$ 28.89M $ 28.89M Suministro de Circulación 548.32M 548.32M 548.32M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MIA es de $ 15.84M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MIA es de 548.32M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.89M.