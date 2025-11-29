Precio de AdEx hoy

El precio actual de AdEx (ADX) hoy es $ 0.1084, con una variación del 3.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADX a USD es $ 0.1084 por ADX.

AdEx actualmente está en el puesto #839 por capitalización de mercado en $ 16.03M, con un suministro circulante de 147.90M ADX. Durante las últimas 24 horas, ADX cotiza entre $ 0.1084 (bajo) y $ 0.1133 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.708280086517334, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.034879632974.

En el corto plazo, ADX experimentó un cambio de -0.56% en la última hora y de -1.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.37K.

Información del mercado de AdEx (ADX)

Puesto No.839 Cap de mercado $ 16.03M$ 16.03M $ 16.03M Volumen (24H) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.26M$ 16.26M $ 16.26M Suministro de Circulación 147.90M 147.90M 147.90M Suministro máx. 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Suministro total 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Tasa de circulación 98.60% Blockchain pública ETH

