Precio de BNKR hoy

El precio actual de BNKR (BNKR) hoy es $ 0.0002587, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNKR a USD es $ 0.0002587 por BNKR.

BNKR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BNKR. Durante las últimas 24 horas, BNKR cotiza entre $ 0.000245 (bajo) y $ 0.000291 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BNKR experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +4.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.28K.

Información del mercado de BNKR (BNKR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 56.28K$ 56.28K $ 56.28K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de BNKR es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.28K. El suministro circulante de BNKR es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.