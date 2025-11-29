Precio de Bitlight Labs hoy

El precio actual de Bitlight Labs (LIGHT) hoy es $ 1.0026, con una variación del 4.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIGHT a USD es $ 1.0026 por LIGHT.

Bitlight Labs actualmente está en el puesto #485 por capitalización de mercado en $ 43.17M, con un suministro circulante de 43.06M LIGHT. Durante las últimas 24 horas, LIGHT cotiza entre $ 0.9782 (bajo) y $ 1.0869 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.619557835411834, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.5392876430024418.

En el corto plazo, LIGHT experimentó un cambio de +1.29% en la última hora y de -1.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 135.37K.

Información del mercado de Bitlight Labs (LIGHT)

Puesto No.485 Cap de mercado $ 43.17M$ 43.17M $ 43.17M Volumen (24H) $ 135.37K$ 135.37K $ 135.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 421.09M$ 421.09M $ 421.09M Suministro de Circulación 43.06M 43.06M 43.06M Suministro máx. 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Suministro total 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Tasa de circulación 10.25% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Bitlight Labs es de $ 43.17M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 135.37K. El suministro circulante de LIGHT es de 43.06M, con un suministro total de 420000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 421.09M.