Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

NombreDOT

PuestoNo.22

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0017%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)21.73%

Suministro de circulación1,597,609,306.940094

Suministro máx.∞

Suministro total1,597,609,306.940094

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2019-05-05 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico55.00497580824179,2021-11-04

Precio más bajo2.6928957061,2020-08-20

Blockchain públicaDOT

