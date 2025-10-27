Avantis (AVNT)-Preisprognose (USD)

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Avantis zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.7851 $0.7851 $0.7851 -2.38% USD Tatsächlich Vorhersage Avantis Preisprognose für 2025–2050 (USD) Avantis (AVNT) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Avantis potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.7851 erreichen. Avantis (AVNT) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Avantis potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.824355 erreichen. Avantis (AVNT) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von AVNT im Jahr 2027 $ 0.865572 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Avantis (AVNT) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von AVNT im Jahr 2028 $ 0.908851 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Avantis (AVNT) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von AVNT im Jahr 2029 bei $ 0.954293 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Avantis (AVNT) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von AVNT im Jahr 2030 bei $ 1.0020 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Avantis (AVNT) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Avantis potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 1.6321 erreichen. Avantis (AVNT) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Avantis potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 2.6586 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.7851 0.00%

2026 $ 0.824355 5.00%

2027 $ 0.865572 10.25%

2028 $ 0.908851 15.76%

2029 $ 0.954293 21.55%

2030 $ 1.0020 27.63%

2031 $ 1.0521 34.01%

2032 $ 1.1047 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 1.1599 47.75%

2034 $ 1.2179 55.13%

2035 $ 1.2788 62.89%

2036 $ 1.3427 71.03%

2037 $ 1.4099 79.59%

2038 $ 1.4804 88.56%

2039 $ 1.5544 97.99%

2040 $ 1.6321 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Avantis Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.7851 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.785207 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.785852 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.788326 0.41% Avantis (AVNT) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für AVNT am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.7851 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Avantis (AVNT) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für AVNT bei $0.785207 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Avantis (AVNT) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für AVNT bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.785852 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Avantis (AVNT) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für AVNT bei $0.788326 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Avantis Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.7851$ 0.7851 $ 0.7851 Preisänderung (24H) -2.38% Marktkapitalisierung $ 202.72M$ 202.72M $ 202.72M Umlaufangebot 258.21M 258.21M 258.21M Volumen (24H) $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M Volumen (24H) -- Der aktuelle AVNT-Preis beträgt $ 0.7851. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -2.38% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 5.07M. Darüber hinaus verfügt AVNT über ein Umlaufangebot von 258.21M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 202.72M. Live-Preis von AVNT ansehen

Avantis Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Avantis beträgt der aktuelle Preis von Avantis 0.7851USD. Das umlaufende Angebot von Avantis (AVNT) liegt bei 0.00 AVNT , was zu einer Marktkapitalisierung von $202.72M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.04% $ 0.032499 $ 0.8468 $ 0.7366

7 Tage 0.57% $ 0.2855 $ 0.9462 $ 0.4666

30 Tage -0.53% $ -0.9116 $ 1.7818 $ 0.2439 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Avantis eine Preisbewegung von $0.032499 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.04% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Avantis zu einem Höchstpreis von $0.9462 und einem Tiefstpreis von $0.4666 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.57% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von AVNT für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Avantis eine Veränderung von -0.53% erfahren, was etwa $-0.9116 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass AVNT in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Avantis-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen AVNT-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Avantis (AVNT)? Das Avantis Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von AVNT basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Avantis im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von AVNT berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Avantis beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von AVNT. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von AVNT, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Avantis zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für AVNT wichtig?

AVNT Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in AVNT zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird AVNT am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von AVNT nächster Monat? Laut dem Avantis (AVNT) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte AVNT-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 AVNT im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Avantis (AVNT) beträgt heute $0.7851 . Laut dem obigen Prognosemodul wird AVNT um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von AVNT im Jahr 2027? Für Avantis (AVNT) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 AVNT bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von AVNT im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Avantis (AVNT) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von AVNT im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Avantis (AVNT) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 AVNT im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Avantis (AVNT) beträgt heute $0.7851 . Laut dem obigen Prognosemodul wird AVNT um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die AVNT-Preisprognose für 2040? Für Avantis (AVNT) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 AVNT bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren