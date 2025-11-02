GOAT Network (GOATED) Prisprediktion (USD)

Få GOAT Network prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget GOATED vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb GOATED

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på GOAT Network % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.09888 $0.09888 $0.09888 -7.09% USD Faktisk Forudsigelse GOAT Network Prisprediktion for 2025-2050 (USD) GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan GOAT Network potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.09888 i 2025. GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan GOAT Network potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.103824 i 2026. GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GOATED for 2027 være $ 0.109015 med en 10.25% vækstrate. GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GOATED i 2028 være $ 0.114465 med en 15.76% vækstrate. GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GOATED i 2029 være $ 0.120189 sammen med 21.55% vækstraten. GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GOATED i 2030 være $ 0.126198 sammen med 27.63% vækstraten. GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GOAT Network potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.205564. GOAT Network (GOATED) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GOAT Network potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.334842. År Pris Vækst 2025 $ 0.09888 0.00%

2026 $ 0.103824 5.00%

2027 $ 0.109015 10.25%

2028 $ 0.114465 15.76%

2029 $ 0.120189 21.55%

2030 $ 0.126198 27.63%

2031 $ 0.132508 34.01%

2032 $ 0.139134 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.146090 47.75%

2034 $ 0.153395 55.13%

2035 $ 0.161065 62.89%

2036 $ 0.169118 71.03%

2037 $ 0.177574 79.59%

2038 $ 0.186452 88.56%

2039 $ 0.195775 97.99%

2040 $ 0.205564 107.89% Vis mere Kortsigtet GOAT Networkprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.09888 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.098893 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.098974 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.099286 0.41% GOAT Network (GOATED) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på GOATED for November 2, 2025(I dag) , er $0.09888 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. GOAT Network (GOATED) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for GOATED, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.098893 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. GOAT Network (GOATED) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for GOATED, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.098974 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. GOAT Network (GOATED) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på GOATED være $0.099286 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel GOAT Network prisstatistik Nuværende pris $ 0.09888$ 0.09888 $ 0.09888 Prisændring (24 T) -7.09% Markedsværdi $ 10.32M$ 10.32M $ 10.32M Cirkulationsforsyning 104.35M 104.35M 104.35M Volumen (24 timer) $ 64.01K$ 64.01K $ 64.01K Volumen (24 timer) -- Den seneste GOATED pris er $ 0.09888. Den har en 24-timers ændring på -7.09%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 64.01K. Desuden har GOATED et cirkulerende forsyning på 104.35M og en samlet markedsværdi på $ 10.32M. Se live GOATED pris

Sådan køber du GOAT Network (GOATED) Prøver du at købe GOATED? Du kan nu købe GOATED via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber GOAT Network og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber GOATED nu

GOAT Network Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på GOAT Network-siden med livepriser er den aktuelle pris på GOAT Network 0.09886USD. Det cirkulerende udbud af GOAT Network(GOATED) er 0.00 GOATED , hvilket giver det en markedsværdi på $10.32M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.05% $ -0.005290 $ 0.10849 $ 0.09846

7 dage 0.11% $ 0.009869 $ 0.17199 $ 0.0806

30 dage 0.19% $ 0.016079 $ 0.17199 $ 0.05133 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har GOAT Network vist en prisbevægelse på $-0.005290 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.05% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev GOAT Network handlet til en højeste værdi på $0.17199 og en laveste værdi på $0.0806 . Den havde oplevet en prisændring på 0.11% . Denne seneste tendens viser GOATEDs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har GOAT Network oplevet en ændring på 0.19% , hvilket svarer til cirka $0.016079 i værdi. Det tyder på, at GOATED kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette GOAT Network prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele GOATED prishistorikken

Hvordan fungerer GOAT Network (GOATED )-prisforudsigelsesmodulet? GOAT Network-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på GOATED baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for GOAT Network over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på GOATED, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på GOAT Network. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for GOATED. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af GOATED for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for GOAT Network.

Hvorfor er GOATED prisforudsigelse vigtig?

GOATED Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er GOATED værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil GOATED opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for GOATED næste måned? Ifølge GOAT Network (GOATED) prisprediktionsværktøjet vil den forventede GOATED pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 GOATED koste i 2026? Prisen på 1 GOAT Network (GOATED) er i dag $0.09888 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GOATED stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på GOATED i 2027? GOAT Network (GOATED) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 GOATED i 2027. Hvad er det anslåede prismål for GOATED i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil GOAT Network (GOATED) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for GOATED i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil GOAT Network (GOATED) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 GOATED koste i 2030? Prisen på 1 GOAT Network (GOATED) er i dag $0.09888 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GOATED stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er GOATED prisforudsigelsen for 2040? GOAT Network (GOATED) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 GOATED i 2040.