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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

সোনিক ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,962.03
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.683
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
0.00%
+21.24%
+23.33%
$ 4.13B
$ 0.14
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,505
+0.59%
+0.12%
+14.87%
$ 743.34M
$ 3.80M
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 72,092
+0.42%
+0.12%
+14.68%
$ 609.99M
$ 196.11K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 72,234
+0.80%
+0.12%
+15.36%
$ 468.57M
$ 38.98K
9
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.463
-1.55%
+12.08%
+10.05%
$ 248.96M
$ 822.63K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,673
+0.78%
+0.12%
+14.74%
$ 213.85M
$ 25.11K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
12
S
S
S
$ 0.02446
+0.53%
+15.00%
+10.76%
$ 70.88M
$ 4.61M
13
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 67.81M
--
15
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.21M
$ 623.02K
16
USDP
USDP
USDP
$ 0.9996
0.00%
-0.07%
-0.08%
$ 31.94M
$ 13.64K
17
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2392
-0.20%
-0.91%
+7.76%
$ 29.70M
$ 78.40K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005204
-0.62%
+3.22%
+7.14%
$ 27.16M
$ 36.10M
19
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.329491
+0.01%
-0.00%
-1.11%
$ 24.69M
$ 433.93
20
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01584285
+1.14%
-0.09%
-32.53%
$ 23.76M
$ 72.91K
21
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.91
+0.53%
+0.01%
+5.52%
$ 18.95M
$ 77.53K
22
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298561
+0.12%
+0.07%
+4.85%
$ 16.14M
$ 193.10K
23
Origin
Origin
OGN
$ 0.01702
+0.41%
+7.39%
+7.06%
$ 11.38M
$ 3.60M
24
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.86M
--
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3264
+0.09%
-1.25%
+34.70%
$ 4.49M
$ 183.62K
26
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
27
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.99798
0.00%
--
-0.04%
$ 2.92M
$ 112.48K
28
Beets Staked Sonic
Beets Staked Sonic
STS
$ 0.02648282
+1.03%
+0.16%
+12.22%
$ 2.84M
$ 22.39K
29
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.235011
+0.46%
+0.02%
+8.16%
$ 2.44M
$ 2.19K
30
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 0.999079
0.00%
--
-0.29%
$ 2.34M
$ 90.56K
31
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.008
+0.10%
+0.01%
+1.95%
$ 2.09M
$ 116.69K
32
Rings scUSD
Rings scUSD
SCUSD
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.03%
$ 1.92M
$ 3.78K
33
Rezerve Money
Rezerve Money
RZR
$ 0.597343
+0.35%
+0.11%
+10.62%
$ 877.53K
$ 2.75K
34
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00034281
-0.97%
+0.02%
+7.13%
$ 637.08K
$ 2.87K
35
Shadow
Shadow
SHADOW
$ 0.476963
+0.18%
+0.11%
+4.47%
$ 471.43K
$ 11.18K
36
JACK
JACK
JACK
$ 0.00447726
0.00%
--
+5.78%
$ 404.72K
$ 30.78
37
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
38
Beets
Beets
BEETS
$ 0.00130402
0.00%
--
0.00%
$ 338.09K
$ 85.78
39
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001944
+0.93%
+20.48%
+25.59%
$ 315.81K
$ 14.42M
40
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.999809
+0.09%
-0.00%
-0.71%
$ 277.40K
$ 5.89K
41
Jefe
Jefe
JEFE
$ 0.02539065
+1.22%
+0.18%
+22.85%
$ 251.33K
$ 3.17K
42
DeFive
DeFive
FIVE
$ 0.00020095
+0.95%
+0.06%
+6.38%
$ 234.51K
$ 7.37K
43
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00041312
+1.04%
+0.14%
+16.69%
$ 167.86K
$ 119.40
44
Long
Long
LONG
$ 2.0755E-7
+0.36%
+17.00%
-9.97%
$ 163.50K
--
45
Origin Sonic
Origin Sonic
OS
$ 0.02454749
+1.04%
+0.15%
+11.87%
$ 149.24K
$ 447.05
46
Rings scBTC
Rings scBTC
SCBTC
$ 72,182
+0.81%
+0.12%
+2.60%
$ 129.93K
$ 1.98K
47
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00019676
-7.88%
-0.01%
-40.19%
$ 128.15K
$ 10.42K
48
Eggs Finance
Eggs Finance
EGGS
$ 4.124E-5
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 124.30K
--
49
GOGGLES
GOGGLES
GOGLZ
$ 0.00292297
-2.33%
+0.07%
-8.91%
$ 112.16K
$ 1.07K
50
Equalizer on Sonic
Equalizer on Sonic
EQUAL
$ 0.076196
+0.38%
+0.16%
+12.83%
$ 107.99K
$ 287.64

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 72 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $98.31B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 72 সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সোনিক ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সোনিক ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $98.31B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সোনিক ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।