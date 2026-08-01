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SODAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01635651 USD। SODA-এর মার্কেট ক্যাপ 24,529,536 USD। SODA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!SODAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01635651 USD। SODA-এর মার্কেট ক্যাপ 24,529,536 USD। SODA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SODA সম্পর্কে আরও

SODA প্রাইসের তথ্য

SODA কী

SODA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SODA টোকেনোমিক্স

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SODAX প্রাইস (SODA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SODA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01635426
$0.01635426$0.01635426
-0.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
SODAX (SODA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:38:39 (UTC+8)

SODAX-এর আজকের প্রাইস

আজ SODAX (SODA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01635651, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.50% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SODA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SODA-এর জন্য $ 0.01635651

SODAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 24,529,536 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.50B SODA। গত 24 ঘণ্টায়, SODA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01560154 (নিম্ন) এবং $ 0.01841968 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.096354 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01560154

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SODA গত ঘণ্টায় -0.37% এবং গত 7 দিনে -30.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 82.91K-তে পৌঁছেছে।

SODAX (SODA) এর মার্কেট তথ্য

$ 24.53M
$ 24.53M$ 24.53M

$ 82.91K
$ 82.91K$ 82.91K

$ 24.53M
$ 24.53M$ 24.53M

1.50B
1.50B 1.50B

1,499,621,505.072137
1,499,621,505.072137 1,499,621,505.072137

SODAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 24.53M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 82.91K। SODA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.50B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1499621505.072137। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 24.53M

SODAX-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01560154
$ 0.01560154$ 0.01560154
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01841968
$ 0.01841968$ 0.01841968
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01560154
$ 0.01560154$ 0.01560154

$ 0.01841968
$ 0.01841968$ 0.01841968

$ 0.096354
$ 0.096354$ 0.096354

$ 0.01560154
$ 0.01560154$ 0.01560154

-0.37%

-8.50%

-30.32%

-30.32%

SODAX (SODA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, SODAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001520162025669073 ছিল।
গত 30 দিনে, SODAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0048223325 ছিল।
গত 60 দিনে, SODAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0074589071 ছিল।
গত 90 দিনে, SODAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000846701925164 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001520162025669073-8.50%
30 দিন$ -0.0048223325-29.48%
60 দিন$ -0.0074589071-45.60%
90 দিন$ -0.000000846701925164-0.00%

SODAX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য SODAX (SODA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SODA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
SODAX (SODA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, SODAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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SODAX সম্পর্কে

কোনটি SODAX-এর বর্তমান দাম?

SODAX (SODA) এখন Tk2.0124741478601055492000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -8.50% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।

SODAX তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?

-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Sonic Ecosystem সেক্টরের অংশ হিসেবে, SODA প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

আজ SODA কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, SODA ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।

SODAX-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

আজকে প্রচলিত আছে 1499621505.072137 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।

SODA-এর বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্ক কত?

SODAX বর্তমানে #714 র‍্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk3018067855.49018598912000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।

গত ২৪ ঘন্টায় SODAX কীভাবে পারফর্ম করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম -8.50% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।

SODAX একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Sonic Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, SODA শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SODAX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:38:39 (UTC+8)

SODAX (SODA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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