Frax USD প্রাইস (FRXUSD)
Frax USD(FRXUSD) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 59.50MUSD। FRXUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FRXUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FRXUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Frax USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005089 ছিল।
গত 30 দিনে, Frax USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000623000 ছিল।
গত 60 দিনে, Frax USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002641000 ছিল।
গত 90 দিনে, Frax USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004154011530992 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0005089
|+0.05%
|30 দিন
|$ +0.0000623000
|+0.01%
|60 দিন
|$ +0.0002641000
|+0.03%
|90 দিন
|$ -0.0004154011530992
|-0.04%
Frax USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.
Frax USD (FRXUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FRXUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FRXUSD থেকে VND
₫26,315
|1 FRXUSD থেকে AUD
A$1.53
|1 FRXUSD থেকে GBP
￡0.74
|1 FRXUSD থেকে EUR
€0.85
|1 FRXUSD থেকে USD
$1
|1 FRXUSD থেকে MYR
RM4.24
|1 FRXUSD থেকে TRY
₺40.67
|1 FRXUSD থেকে JPY
¥147
|1 FRXUSD থেকে ARS
ARS$1,324.5
|1 FRXUSD থেকে RUB
₽79.99
|1 FRXUSD থেকে INR
₹87.72
|1 FRXUSD থেকে IDR
Rp16,129.03
|1 FRXUSD থেকে KRW
₩1,388.88
|1 FRXUSD থেকে PHP
₱56.75
|1 FRXUSD থেকে EGP
￡E.48.54
|1 FRXUSD থেকে BRL
R$5.43
|1 FRXUSD থেকে CAD
C$1.37
|1 FRXUSD থেকে BDT
৳121.34
|1 FRXUSD থেকে NGN
₦1,531.39
|1 FRXUSD থেকে UAH
₴41.31
|1 FRXUSD থেকে VES
Bs128
|1 FRXUSD থেকে CLP
$966
|1 FRXUSD থেকে PKR
Rs283.36
|1 FRXUSD থেকে KZT
₸539.66
|1 FRXUSD থেকে THB
฿32.32
|1 FRXUSD থেকে TWD
NT$29.9
|1 FRXUSD থেকে AED
د.إ3.67
|1 FRXUSD থেকে CHF
Fr0.8
|1 FRXUSD থেকে HKD
HK$7.84
|1 FRXUSD থেকে MAD
.د.م9.04
|1 FRXUSD থেকে MXN
$18.57
|1 FRXUSD থেকে PLN
zł3.64
|1 FRXUSD থেকে RON
лв4.35
|1 FRXUSD থেকে SEK
kr9.57
|1 FRXUSD থেকে BGN
лв1.67
|1 FRXUSD থেকে HUF
Ft339.32
|1 FRXUSD থেকে CZK
Kč20.98
|1 FRXUSD থেকে KWD
د.ك0.305
|1 FRXUSD থেকে ILS
₪3.43