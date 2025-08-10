RUSD সম্পর্কে আরও

Reservoir rUSD (RUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999304
0.00%1D
USD

আজকে Reservoir rUSD (RUSD) এর প্রাইস

Reservoir rUSD(RUSD) বর্তমানে 0.999305USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 62.09MUSD। RUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Reservoir rUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.08%
Reservoir rUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
62.13M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Reservoir rUSD (RUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Reservoir rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008478885760079 ছিল।
গত 30 দিনে, Reservoir rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001781760 ছিল।
গত 60 দিনে, Reservoir rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009724236 ছিল।
গত 90 দিনে, Reservoir rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010730803469966 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0008478885760079-0.08%
30 দিন$ +0.0001781760+0.02%
60 দিন$ -0.0009724236-0.09%
90 দিন$ -0.0010730803469966-0.10%

Reservoir rUSD (RUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Reservoir rUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.996571
$ 0.996571$ 0.996571

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

-0.01%

-0.08%

+0.03%

Reservoir rUSD (RUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 62.09M
$ 62.09M$ 62.09M

62.13M
62.13M 62.13M

Reservoir rUSD (RUSD) কী?

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

Reservoir rUSD (RUSD) এর টোকেনোমিক্স

Reservoir rUSD (RUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Reservoir rUSD (RUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

RUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RUSD থেকে VND
26,296.711075
1 RUSD থেকে AUD
A$1.52893665
1 RUSD থেকে GBP
0.7394857
1 RUSD থেকে EUR
0.84940925
1 RUSD থেকে USD
$0.999305
1 RUSD থেকে MYR
RM4.2370532
1 RUSD থেকে TRY
40.64173435
1 RUSD থেকে JPY
¥146.897835
1 RUSD থেকে ARS
ARS$1,323.5794725
1 RUSD থেকে RUB
79.93440695
1 RUSD থেকে INR
87.6590346
1 RUSD থেকে IDR
Rp16,117.82032415
1 RUSD থেকে KRW
1,387.9147284
1 RUSD থেকে PHP
56.71055875
1 RUSD থেকে EGP
￡E.48.5062647
1 RUSD থেকে BRL
R$5.42622615
1 RUSD থেকে CAD
C$1.36904785
1 RUSD থেকে BDT
121.2556687
1 RUSD থেকে NGN
1,530.32568395
1 RUSD থেকে UAH
41.28128955
1 RUSD থেকে VES
Bs127.91104
1 RUSD থেকে CLP
$965.32863
1 RUSD থেকে PKR
Rs283.1630648
1 RUSD থেকে KZT
539.2849363
1 RUSD থেকে THB
฿32.2975376
1 RUSD থেকে TWD
NT$29.8792195
1 RUSD থেকে AED
د.إ3.66744935
1 RUSD থেকে CHF
Fr0.799444
1 RUSD থেকে HKD
HK$7.8345512
1 RUSD থেকে MAD
.د.م9.0337172
1 RUSD থেকে MXN
$18.55709385
1 RUSD থেকে PLN
3.6374702
1 RUSD থেকে RON
лв4.34697675
1 RUSD থেকে SEK
kr9.56334885
1 RUSD থেকে BGN
лв1.66883935
1 RUSD থেকে HUF
Ft339.0841726
1 RUSD থেকে CZK
20.9654189
1 RUSD থেকে KWD
د.ك0.304788025
1 RUSD থেকে ILS
3.42761615