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Wrapped FRAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.296655 USD। WFRAX-এর মার্কেট ক্যাপ 16,029,576 USD। WFRAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped FRAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.296655 USD। WFRAX-এর মার্কেট ক্যাপ 16,029,576 USD। WFRAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WFRAX সম্পর্কে আরও

WFRAX প্রাইসের তথ্য

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Wrapped FRAX লোগো

Wrapped FRAX প্রাইস (WFRAX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WFRAX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.295986
$0.295986$0.295986
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped FRAX (WFRAX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:23:08 (UTC+8)

Wrapped FRAX-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped FRAX (WFRAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.296655, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WFRAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WFRAX-এর জন্য $ 0.296655

Wrapped FRAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 16,029,576 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 54.04M WFRAX। গত 24 ঘণ্টায়, WFRAX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.289436 (নিম্ন) এবং $ 0.298813 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.4 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.225074

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WFRAX গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +2.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 123.34K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped FRAX (WFRAX) এর মার্কেট তথ্য

$ 16.03M
$ 16.03M$ 16.03M

$ 123.34K
$ 123.34K$ 123.34K

$ 16.03M
$ 16.03M$ 16.03M

54.04M
54.04M 54.04M

54,035,822.83027398
54,035,822.83027398 54,035,822.83027398

Wrapped FRAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 16.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 123.34K। WFRAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 54.04M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 54035822.83027398। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 16.03M

Wrapped FRAX-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.289436
$ 0.289436$ 0.289436
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.298813
$ 0.298813$ 0.298813
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.289436
$ 0.289436$ 0.289436

$ 0.298813
$ 0.298813$ 0.298813

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

$ 0.225074
$ 0.225074$ 0.225074

-0.01%

+2.22%

+2.75%

+2.75%

Wrapped FRAX (WFRAX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00645646 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0295134049 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0295832375 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000441187672423 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00645646+2.22%
30 দিন$ +0.0295134049+9.95%
60 দিন$ +0.0295832375+9.97%
90 দিন$ -0.00000441187672423-0.00%

Wrapped FRAX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped FRAX (WFRAX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WFRAX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped FRAX (WFRAX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped FRAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped FRAX এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WFRAX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped FRAX প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped FRAX (WFRAX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Abstract EcosystemArbitrum EcosystemAurora Ecosystem

Wrapped FRAX সম্পর্কে

Wrapped FRAX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Wrapped FRAX-এর মূল্য Tk36.50096715026060880000, গত ২৪ ঘন্টায় 2.22% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

WFRAX-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি WFRAX-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Wrapped FRAX তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

WFRAX-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 54035822.83027398 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Wrapped FRAX-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Wrapped FRAX-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

WFRAX কীভাবে BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Scroll Ecosystem,Berachain Ecosystem,Blast Ecosystem,Mode Ecosystem,Aurora Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Abstract Ecosystem,Ink Ecosystem,Unichain Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Katana Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Scroll Ecosystem,Berachain Ecosystem,Blast Ecosystem,Mode Ecosystem,Aurora Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Abstract Ecosystem,Ink Ecosystem,Unichain Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Katana Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, WFRAX-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped FRAX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:23:08 (UTC+8)

Wrapped FRAX (WFRAX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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