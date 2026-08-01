Wrapped FRAX প্রাইস (WFRAX)
আজ Wrapped FRAX (WFRAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.296655, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WFRAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WFRAX-এর জন্য $ 0.296655।
Wrapped FRAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 16,029,576 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 54.04M WFRAX। গত 24 ঘণ্টায়, WFRAX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.289436 (নিম্ন) এবং $ 0.298813 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.4 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.225074।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WFRAX গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +2.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 123.34K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped FRAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 16.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 123.34K। WFRAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 54.04M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 54035822.83027398। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 16.03M।
-0.01%
+2.22%
+2.75%
+2.75%
আজকে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00645646 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0295134049 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0295832375 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000441187672423 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00645646
|+2.22%
|30 দিন
|$ +0.0295134049
|+9.95%
|60 দিন
|$ +0.0295832375
|+9.97%
|90 দিন
|$ -0.00000441187672423
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped FRAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Wrapped FRAX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
Wrapped FRAX-এর মূল্য Tk36.50096715026060880000, গত ২৪ ঘন্টায় 2.22% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।
WFRAX-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?
অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি WFRAX-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।
Wrapped FRAX তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?
---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
WFRAX-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?
প্রচলিত সরবরাহ 54035822.83027398 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।
Wrapped FRAX-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?
গত একদিনে Wrapped FRAX-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।
WFRAX কীভাবে BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Scroll Ecosystem,Berachain Ecosystem,Blast Ecosystem,Mode Ecosystem,Aurora Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Abstract Ecosystem,Ink Ecosystem,Unichain Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Katana Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?
BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Linea Ecosystem,Base Ecosystem,Scroll Ecosystem,Berachain Ecosystem,Blast Ecosystem,Mode Ecosystem,Aurora Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Abstract Ecosystem,Ink Ecosystem,Unichain Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Katana Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, WFRAX-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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