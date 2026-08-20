Frax Staked frxUSD প্রাইস (SFRXUSD)
আজ Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.21, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SFRXUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SFRXUSD-এর জন্য $ 1.21।
Frax Staked frxUSD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 34,314,655 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 28.44M SFRXUSD। গত 24 ঘণ্টায়, SFRXUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 1.21 (নিম্ন) এবং $ 1.21 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.29 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.056।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SFRXUSD গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +0.14% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 737.43K-তে পৌঁছেছে।
Frax Staked frxUSD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 34.31M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 737.43K। SFRXUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 28.44M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 28437005.92773324। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 34.31M।
-0.01%
-0.00%
+0.14%
+0.14%
আজকে, Frax Staked frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Frax Staked frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0087470900 ছিল।
গত 60 দিনে, Frax Staked frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0192484380 ছিল।
গত 90 দিনে, Frax Staked frxUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003060919063781 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0087470900
|+0.72%
|60 দিন
|$ +0.0192484380
|+1.59%
|90 দিন
|$ +0.003060919063781
|+0.00%
2040 সালে, Frax Staked frxUSD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Frax Staked frxUSD-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
Frax Staked frxUSD-এর মূল্য Tk148.7808081099340000, গত ২৪ ঘন্টায় -0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।
SFRXUSD-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?
অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি SFRXUSD-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।
Frax Staked frxUSD তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?
---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
SFRXUSD-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?
প্রচলিত সরবরাহ 28437054.397279393 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।
Frax Staked frxUSD-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?
গত একদিনে Frax Staked frxUSD-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।
SFRXUSD কীভাবে Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?
Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, SFRXUSD-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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