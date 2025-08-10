Wrapped Savings rUSD প্রাইস (WSRUSD)
Wrapped Savings rUSD(WSRUSD) বর্তমানে 1.058USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.94MUSD। WSRUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WSRUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSRUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0269289566 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Wrapped Savings rUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WSRUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WSRUSD থেকে VND
₫27,841.27
|1 WSRUSD থেকে AUD
A$1.61874
|1 WSRUSD থেকে GBP
￡0.78292
|1 WSRUSD থেকে EUR
€0.8993
|1 WSRUSD থেকে USD
$1.058
|1 WSRUSD থেকে MYR
RM4.48592
|1 WSRUSD থেকে TRY
₺43.02886
|1 WSRUSD থেকে JPY
¥155.526
|1 WSRUSD থেকে ARS
ARS$1,401.321
|1 WSRUSD থেকে RUB
₽84.62942
|1 WSRUSD থেকে INR
₹92.80776
|1 WSRUSD থেকে IDR
Rp17,064.51374
|1 WSRUSD থেকে KRW
₩1,469.43504
|1 WSRUSD থেকে PHP
₱60.0415
|1 WSRUSD থেকে EGP
￡E.51.35532
|1 WSRUSD থেকে BRL
R$5.74494
|1 WSRUSD থেকে CAD
C$1.44946
|1 WSRUSD থেকে BDT
৳128.37772
|1 WSRUSD থেকে NGN
₦1,620.21062
|1 WSRUSD থেকে UAH
₴43.70598
|1 WSRUSD থেকে VES
Bs135.424
|1 WSRUSD থেকে CLP
$1,022.028
|1 WSRUSD থেকে PKR
Rs299.79488
|1 WSRUSD থেকে KZT
₸570.96028
|1 WSRUSD থেকে THB
฿34.19456
|1 WSRUSD থেকে TWD
NT$31.6342
|1 WSRUSD থেকে AED
د.إ3.88286
|1 WSRUSD থেকে CHF
Fr0.8464
|1 WSRUSD থেকে HKD
HK$8.29472
|1 WSRUSD থেকে MAD
.د.م9.56432
|1 WSRUSD থেকে MXN
$19.64706
|1 WSRUSD থেকে PLN
zł3.85112
|1 WSRUSD থেকে RON
лв4.6023
|1 WSRUSD থেকে SEK
kr10.12506
|1 WSRUSD থেকে BGN
лв1.76686
|1 WSRUSD থেকে HUF
Ft359.00056
|1 WSRUSD থেকে CZK
Kč22.19684
|1 WSRUSD থেকে KWD
د.ك0.32269
|1 WSRUSD থেকে ILS
₪3.62894