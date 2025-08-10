WSRUSD সম্পর্কে আরও

WSRUSD প্রাইসের তথ্য

WSRUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WSRUSD টোকেনোমিক্স

WSRUSD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Wrapped Savings rUSD লোগো

Wrapped Savings rUSD প্রাইস (WSRUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.058
$1.058$1.058
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) এর প্রাইস

Wrapped Savings rUSD(WSRUSD) বর্তমানে 1.058USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.94MUSD। WSRUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped Savings rUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Wrapped Savings rUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
19.01M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WSRUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSRUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0269289566 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Savings rUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0269289566+2.55%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped Savings rUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

--

--

0.00%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M

--
----

19.01M
19.01M 19.01M

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) কী?

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WSRUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

WSRUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WSRUSD থেকে VND
27,841.27
1 WSRUSD থেকে AUD
A$1.61874
1 WSRUSD থেকে GBP
0.78292
1 WSRUSD থেকে EUR
0.8993
1 WSRUSD থেকে USD
$1.058
1 WSRUSD থেকে MYR
RM4.48592
1 WSRUSD থেকে TRY
43.02886
1 WSRUSD থেকে JPY
¥155.526
1 WSRUSD থেকে ARS
ARS$1,401.321
1 WSRUSD থেকে RUB
84.62942
1 WSRUSD থেকে INR
92.80776
1 WSRUSD থেকে IDR
Rp17,064.51374
1 WSRUSD থেকে KRW
1,469.43504
1 WSRUSD থেকে PHP
60.0415
1 WSRUSD থেকে EGP
￡E.51.35532
1 WSRUSD থেকে BRL
R$5.74494
1 WSRUSD থেকে CAD
C$1.44946
1 WSRUSD থেকে BDT
128.37772
1 WSRUSD থেকে NGN
1,620.21062
1 WSRUSD থেকে UAH
43.70598
1 WSRUSD থেকে VES
Bs135.424
1 WSRUSD থেকে CLP
$1,022.028
1 WSRUSD থেকে PKR
Rs299.79488
1 WSRUSD থেকে KZT
570.96028
1 WSRUSD থেকে THB
฿34.19456
1 WSRUSD থেকে TWD
NT$31.6342
1 WSRUSD থেকে AED
د.إ3.88286
1 WSRUSD থেকে CHF
Fr0.8464
1 WSRUSD থেকে HKD
HK$8.29472
1 WSRUSD থেকে MAD
.د.م9.56432
1 WSRUSD থেকে MXN
$19.64706
1 WSRUSD থেকে PLN
3.85112
1 WSRUSD থেকে RON
лв4.6023
1 WSRUSD থেকে SEK
kr10.12506
1 WSRUSD থেকে BGN
лв1.76686
1 WSRUSD থেকে HUF
Ft359.00056
1 WSRUSD থেকে CZK
22.19684
1 WSRUSD থেকে KWD
د.ك0.32269
1 WSRUSD থেকে ILS
3.62894