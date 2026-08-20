Function FBTC প্রাইস (FBTC)
আজ Function FBTC (FBTC)-এর লাইভ প্রাইস $ 71,779, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.74% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FBTC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FBTC-এর জন্য $ 71,779।
Function FBTC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 607,488,635 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.46K FBTC। গত 24 ঘণ্টায়, FBTC এর ট্রেড হয়েছে $ 64,750 (নিম্ন) এবং $ 72,344 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 127,954 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 11,469.83।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FBTC গত ঘণ্টায় -0.59% এবং গত 7 দিনে +13.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 196.06K-তে পৌঁছেছে।
Function FBTC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 607.49M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 196.06K। FBTC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.46K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 8461.29957664। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 607.49M।
-0.59%
+10.74%
+13.18%
+13.18%
আজকে, Function FBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6,958.68 ছিল।
গত 30 দিনে, Function FBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6,613.7529495000 ছিল।
গত 60 দিনে, Function FBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,654.4545689000 ছিল।
গত 90 দিনে, Function FBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +14.69327808743 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +6,958.68
|+10.74%
|30 দিন
|$ +6,613.7529495000
|+9.21%
|60 দিন
|$ +13,654.4545689000
|+19.02%
|90 দিন
|$ +14.69327808743
|+0.00%
2040 সালে, Function FBTC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ফাংশন হলো আর্থিক অবকাঠামো গড়ে তোলা, যা বিটকয়েনকে উৎপাদনশীল করে তোলে, ডিফাই এবং প্রচলিত আর্থিক খাতে ধারকদের জন্য রিটার্ন, তরলতা এবং 资本 দক্ষতা অনলক করে। FBTC বিটকয়েনকে এমন একটি সম্পদে পরিণত করে যা কাজ করে।
FBTC হলো প্রথম অমনিচেইন বিটকয়েন রিটার্ন সম্পদ, যা BTC ধারকদের স্ট্রাকচারড, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ এবং প্রোগ্রাম্যাটিক রিটার্ন স্ট্র্যাটেজিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। FBTC 1:1 ভিত্তিতে সম্পূর্ণভাবে BTC দ্বারা সমর্থিত, বিটকয়েন রিজার্ভ অ্যাড্রেস লিস্ট সার্বজনীন এবং যেকোনো সময় যাচাই করা যায়। FBTC বিটকয়েন রিজার্ভের নিরাপত্তার সঙ্গে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের 灵活性 একত্রিত করে, বিটকয়েন নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক ডিফাই প্রোটোকলের মধ্যে একটি নিরাপদ ও দক্ষ সেতু তৈরি করে।
FBTC অব্যবহৃত BTC-কে একটি কার্যকরী এবং উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করে। FBTC-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো নেটিভ বিটকয়েন তরলতাকে ডিফাইতে আনা। বিটকয়েন ধারকদের বিস্তৃত রিটার্ন জেনারেটিং স্ট্র্যাটেজিতে অ্যাক্সেস দেওয়া, তাদের BTC বিক্রি না করেই। এটি শুধুমাত্র BTC-এর উপযোগিতা বাড়ায় না, বরং ধারকরা তাদের সম্পদের উপর রিটার্ন অর্জন করতে পারে, যা FBTC-কে ডিফাই ইকোসিস্টেমে বিটকয়েনের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ করার একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম বানায়।
Function FBTC-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
Function FBTC-এর মূল্য Tk8825898.86390326660000, গত ২৪ ঘন্টায় 10.73% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।
FBTC-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?
অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি FBTC-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।
Function FBTC তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?
---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
FBTC-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?
প্রচলিত সরবরাহ 8461.29957664 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।
Function FBTC-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?
গত একদিনে Function FBTC-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।
FBTC কীভাবে Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?
Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, FBTC-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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