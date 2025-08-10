DeFive প্রাইস (FIVE)
DeFive(FIVE) বর্তমানে 0.00107551USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.19MUSD। FIVE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, DeFive থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DeFive থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003432350 ছিল।
গত 60 দিনে, DeFive থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004423016 ছিল।
গত 90 দিনে, DeFive থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002454346031593683 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.04%
|30 দিন
|$ -0.0003432350
|-31.91%
|60 দিন
|$ -0.0004423016
|-41.12%
|90 দিন
|$ -0.002454346031593683
|-69.53%
DeFive এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.86%
+3.04%
+20.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.
DeFive (FIVE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FIVEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
