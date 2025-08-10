PEAS সম্পর্কে আরও

$5.54
$5.54$5.54
-1.30%1D
আজকে Peapods Finance (PEAS) এর প্রাইস

Peapods Finance(PEAS) বর্তমানে 5.54USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 55.00MUSD। PEAS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Peapods Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.31%
Peapods Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
9.94M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PEAS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PEAS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Peapods Finance (PEAS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.073732617059119 ছিল।
গত 30 দিনে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.2250867080 ছিল।
গত 60 দিনে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.2608822260 ছিল।
গত 90 দিনে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.150032151318457 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.073732617059119-1.31%
30 দিন$ +2.2250867080+40.16%
60 দিন$ +3.2608822260+58.86%
90 দিন$ +2.150032151318457+63.42%

Peapods Finance (PEAS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Peapods Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 5.47
$ 5.47$ 5.47

$ 5.7
$ 5.7$ 5.7

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

+0.95%

-1.31%

+8.34%

Peapods Finance (PEAS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 55.00M
$ 55.00M$ 55.00M

--
----

9.94M
9.94M 9.94M

Peapods Finance (PEAS) কী?

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Peapods Finance (PEAS) এর টোকেনোমিক্স

Peapods Finance (PEAS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PEASটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Peapods Finance (PEAS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

PEAS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PEAS থেকে VND
145,785.1
1 PEAS থেকে AUD
A$8.4762
1 PEAS থেকে GBP
4.0996
1 PEAS থেকে EUR
4.709
1 PEAS থেকে USD
$5.54
1 PEAS থেকে MYR
RM23.4896
1 PEAS থেকে TRY
225.3118
1 PEAS থেকে JPY
¥814.38
1 PEAS থেকে ARS
ARS$7,337.73
1 PEAS থেকে RUB
443.1446
1 PEAS থেকে INR
485.9688
1 PEAS থেকে IDR
Rp89,354.8262
1 PEAS থেকে KRW
7,694.3952
1 PEAS থেকে PHP
314.395
1 PEAS থেকে EGP
￡E.268.9116
1 PEAS থেকে BRL
R$30.0822
1 PEAS থেকে CAD
C$7.5898
1 PEAS থেকে BDT
672.2236
1 PEAS থেকে NGN
8,483.9006
1 PEAS থেকে UAH
228.8574
1 PEAS থেকে VES
Bs709.12
1 PEAS থেকে CLP
$5,351.64
1 PEAS থেকে PKR
Rs1,569.8144
1 PEAS থেকে KZT
2,989.7164
1 PEAS থেকে THB
฿179.0528
1 PEAS থেকে TWD
NT$165.646
1 PEAS থেকে AED
د.إ20.3318
1 PEAS থেকে CHF
Fr4.432
1 PEAS থেকে HKD
HK$43.4336
1 PEAS থেকে MAD
.د.م50.0816
1 PEAS থেকে MXN
$102.8778
1 PEAS থেকে PLN
20.1656
1 PEAS থেকে RON
лв24.099
1 PEAS থেকে SEK
kr53.0178
1 PEAS থেকে BGN
лв9.2518
1 PEAS থেকে HUF
Ft1,879.8328
1 PEAS থেকে CZK
116.2292
1 PEAS থেকে KWD
د.ك1.6897
1 PEAS থেকে ILS
19.0022