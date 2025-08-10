Peapods Finance প্রাইস (PEAS)
Peapods Finance(PEAS) বর্তমানে 5.54USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 55.00MUSD। PEAS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PEAS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PEAS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.073732617059119 ছিল।
গত 30 দিনে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.2250867080 ছিল।
গত 60 দিনে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.2608822260 ছিল।
গত 90 দিনে, Peapods Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.150032151318457 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.073732617059119
|-1.31%
|30 দিন
|$ +2.2250867080
|+40.16%
|60 দিন
|$ +3.2608822260
|+58.86%
|90 দিন
|$ +2.150032151318457
|+63.42%
Peapods Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.95%
-1.31%
+8.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.
Peapods Finance (PEAS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PEASটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PEAS থেকে VND
₫145,785.1
|1 PEAS থেকে AUD
A$8.4762
|1 PEAS থেকে GBP
￡4.0996
|1 PEAS থেকে EUR
€4.709
|1 PEAS থেকে USD
$5.54
|1 PEAS থেকে MYR
RM23.4896
|1 PEAS থেকে TRY
₺225.3118
|1 PEAS থেকে JPY
¥814.38
|1 PEAS থেকে ARS
ARS$7,337.73
|1 PEAS থেকে RUB
₽443.1446
|1 PEAS থেকে INR
₹485.9688
|1 PEAS থেকে IDR
Rp89,354.8262
|1 PEAS থেকে KRW
₩7,694.3952
|1 PEAS থেকে PHP
₱314.395
|1 PEAS থেকে EGP
￡E.268.9116
|1 PEAS থেকে BRL
R$30.0822
|1 PEAS থেকে CAD
C$7.5898
|1 PEAS থেকে BDT
৳672.2236
|1 PEAS থেকে NGN
₦8,483.9006
|1 PEAS থেকে UAH
₴228.8574
|1 PEAS থেকে VES
Bs709.12
|1 PEAS থেকে CLP
$5,351.64
|1 PEAS থেকে PKR
Rs1,569.8144
|1 PEAS থেকে KZT
₸2,989.7164
|1 PEAS থেকে THB
฿179.0528
|1 PEAS থেকে TWD
NT$165.646
|1 PEAS থেকে AED
د.إ20.3318
|1 PEAS থেকে CHF
Fr4.432
|1 PEAS থেকে HKD
HK$43.4336
|1 PEAS থেকে MAD
.د.م50.0816
|1 PEAS থেকে MXN
$102.8778
|1 PEAS থেকে PLN
zł20.1656
|1 PEAS থেকে RON
лв24.099
|1 PEAS থেকে SEK
kr53.0178
|1 PEAS থেকে BGN
лв9.2518
|1 PEAS থেকে HUF
Ft1,879.8328
|1 PEAS থেকে CZK
Kč116.2292
|1 PEAS থেকে KWD
د.ك1.6897
|1 PEAS থেকে ILS
₪19.0022