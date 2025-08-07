WBTC সম্পর্কে আরও

Wrapped BTC (WBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

WBTC এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Wrapped BTC(WBTC) বর্তমানে 117,450.68USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 14.92BUSD। WBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped BTC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Wrapped BTC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

WBTC এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Wrapped BTC এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +1,289.3895+1.11%
30 দিন$ +6,416.81+5.77%
60 দিন$ +7,931.88+7.24%
90 দিন$ +12,878.01+12.31%
Wrapped BTC আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, WBTC এর পরিবর্তন $ +1,289.3895 (+1.11%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Wrapped BTC 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +6,416.81(+5.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Wrapped BTC 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, WBTC এর প্রাইস $ +7,931.88 (+7.24%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Wrapped BTC 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +12,878.01 (+12.31%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

WBTC এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Wrapped BTC এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

WBTC এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Wrapped BTC (WBTC) কী?

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

MEXC-তে Wrapped BTC উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Wrapped BTC এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে WBTC এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Wrapped BTC সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Wrapped BTC কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Wrapped BTC এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Wrapped BTC, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। WBTC এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Wrapped BTC এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Wrapped BTC প্রাইসের ইতিহাস

WBTC এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা WBTC এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Wrapped BTC এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Wrapped BTC (WBTC) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped BTC (WBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Wrapped BTC (WBTC) কীভাবে কিনবেন

Wrapped BTC কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝ

WBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WBTC থেকে VND
3,090,714,644.2
1 WBTC থেকে AUD
A$179,699.5404
1 WBTC থেকে GBP
86,913.5032
1 WBTC থেকে EUR
99,833.078
1 WBTC থেকে USD
$117,450.68
1 WBTC থেকে MYR
RM497,990.8832
1 WBTC থেকে TRY
4,776,719.1556
1 WBTC থেকে JPY
¥17,265,249.96
1 WBTC থেকে ARS
ARS$154,539,255.7304
1 WBTC থেকে RUB
9,394,879.8932
1 WBTC থেকে INR
10,302,773.6496
1 WBTC থেকে IDR
Rp1,894,365,541.2404
1 WBTC থেকে KRW
163,124,900.4384
1 WBTC থেকে PHP
6,665,326.09
1 WBTC থেকে EGP
￡E.5,701,056.0072
1 WBTC থেকে BRL
R$637,757.1924
1 WBTC থেকে CAD
C$160,907.4316
1 WBTC থেকে BDT
14,258,512.552
1 WBTC থেকে NGN
179,862,796.8452
1 WBTC থেকে UAH
4,854,236.6044
1 WBTC থেকে VES
Bs15,033,687.04
1 WBTC থেকে CLP
$113,692,258.24
1 WBTC থেকে PKR
Rs33,299,616.7936
1 WBTC থেকে KZT
63,417,494.666
1 WBTC থেকে THB
฿3,796,005.9776
1 WBTC থেকে TWD
NT$3,511,775.332
1 WBTC থেকে AED
د.إ431,043.9956
1 WBTC থেকে CHF
Fr93,960.544
1 WBTC থেকে HKD
HK$920,813.3312
1 WBTC থেকে MAD
.د.م1,061,754.1472
1 WBTC থেকে MXN
$2,182,233.6344
1 WBTC থেকে PLN
427,520.4752
1 WBTC থেকে RON
лв510,910.458
1 WBTC থেকে SEK
kr1,124,003.0076
1 WBTC থেকে BGN
лв196,142.6356
1 WBTC থেকে HUF
Ft39,880,378.394
1 WBTC থেকে CZK
2,464,115.2664
1 WBTC থেকে KWD
د.ك35,822.4574
1 WBTC থেকে ILS
402,855.8324

Wrapped BTC সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

