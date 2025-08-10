Hedgy the hedgehog প্রাইস (HEDGY)
Hedgy the hedgehog(HEDGY) বর্তমানে 0.00510511USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 363.00KUSD। HEDGY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HEDGY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HEDGY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hedgy the hedgehog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00053023 ছিল।
গত 30 দিনে, Hedgy the hedgehog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0030532059 ছিল।
গত 60 দিনে, Hedgy the hedgehog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018457678 ছিল।
গত 90 দিনে, Hedgy the hedgehog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000576342783801153 ছিল।
Hedgy the hedgehog এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+4.28%
+11.59%
+9.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.
Hedgy the hedgehog (HEDGY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
