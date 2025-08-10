Beets Staked Sonic প্রাইস (STS)
Beets Staked Sonic(STS) বর্তমানে 0.33391USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 87.39MUSD। STS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ STS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Beets Staked Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01314781 ছিল।
গত 30 দিনে, Beets Staked Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002163402 ছিল।
গত 60 দিনে, Beets Staked Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0592553346 ছিল।
গত 90 দিনে, Beets Staked Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2540016929189623 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01314781
|+4.10%
|30 দিন
|$ -0.0002163402
|-0.06%
|60 দিন
|$ -0.0592553346
|-17.74%
|90 দিন
|$ -0.2540016929189623
|-43.20%
Beets Staked Sonic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.43%
+4.10%
+14.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Beets Staked Sonic (STS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 STS থেকে VND
₫8,786.84165
|1 STS থেকে AUD
A$0.5108823
|1 STS থেকে GBP
￡0.2470934
|1 STS থেকে EUR
€0.2838235
|1 STS থেকে USD
$0.33391
|1 STS থেকে MYR
RM1.4157784
|1 STS থেকে TRY
₺13.5801197
|1 STS থেকে JPY
¥49.08477
|1 STS থেকে ARS
ARS$442.263795
|1 STS থেকে RUB
₽26.7094609
|1 STS থেকে INR
₹29.2905852
|1 STS থেকে IDR
Rp5,385.6444073
|1 STS থেকে KRW
₩463.7609208
|1 STS থেকে PHP
₱18.9493925
|1 STS থেকে EGP
￡E.16.2079914
|1 STS থেকে BRL
R$1.8131313
|1 STS থেকে CAD
C$0.4574567
|1 STS থেকে BDT
৳40.5166394
|1 STS থেকে NGN
₦511.3464349
|1 STS থেকে UAH
₴13.7938221
|1 STS থেকে VES
Bs42.74048
|1 STS থেকে CLP
$322.55706
|1 STS থেকে PKR
Rs94.6167376
|1 STS থেকে KZT
₸180.1978706
|1 STS থেকে THB
฿10.7919712
|1 STS থেকে TWD
NT$9.983909
|1 STS থেকে AED
د.إ1.2254497
|1 STS থেকে CHF
Fr0.267128
|1 STS থেকে HKD
HK$2.6178544
|1 STS থেকে MAD
.د.م3.0185464
|1 STS থেকে MXN
$6.2007087
|1 STS থেকে PLN
zł1.2154324
|1 STS থেকে RON
лв1.4525085
|1 STS থেকে SEK
kr3.1955187
|1 STS থেকে BGN
лв0.5576297
|1 STS থেকে HUF
Ft113.3023412
|1 STS থেকে CZK
Kč7.0054318
|1 STS থেকে KWD
د.ك0.10184255
|1 STS থেকে ILS
₪1.1453113