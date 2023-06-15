EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

নামEUL

র‍্যাঙ্কNo.231

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)4.42%

সার্কুলেশন সরবরাহ19,708,629.45354026

সর্বোচ্চ সরবরাহ27,182,818.28459045

মোট সাপ্লাই27,182,818.28459045

সার্কুলেশন রেট0.725%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ15.891142207582437,2025-07-10

সর্বনিম্ন প্রাইস1.4404454386373047,2023-06-15

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাEuler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

