سعر ZygoSwap اليوم

السعر المباشر لمشروع ZygoSwap (ZSWAP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZSWAP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZSWAP.

يحتل ZygoSwap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 492,590، مع عرض متداول قدره 1.00B ZSWAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZSWAP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00450031، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZSWAP بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+23.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 39.72K.

معلومات سوق ZygoSwap (ZSWAP)

القيمة السوقية $ 492.59K$ 492.59K $ 492.59K الحجم (24 ساعة) $ 39.72K$ 39.72K $ 39.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 492.59K$ 492.59K $ 492.59K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZygoSwap هي $ 492.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 39.72K. العرض المتداول لـ ZSWAP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 492.59K.