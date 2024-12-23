احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZOO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZOO.

سعر ZooKeeper (ZOO) المباشر لليوم هو USD 0.00194288 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 912.59K . يتم تحديث سعر ZOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZooKeeper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19K - تغيير سعر ZooKeeper خلال اليوم هو -1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 469.90M

أداء سعر ZooKeeper (ZOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZooKeeper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZooKeeper مقابل USD هو $ -0.0002065283 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZooKeeper مقابل USD هو $ -0.0005927732 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZooKeeper مقابل USD هو $ -0.002170371567015941 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.19% 30 يوم $ -0.0002065283 -10.63% 60 يوم $ -0.0005927732 -30.51% 90 يوم $ -0.002170371567015941 -52.76%

تحليل سعر ZooKeeper (ZOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZooKeeper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00193531$ 0.00193531 $ 0.00193531 24 ساعة مرتفع $ 0.00199646$ 0.00199646 $ 0.00199646 عالية طوال الوقت $ 0.39793$ 0.39793 $ 0.39793 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -1.19% تغير السعر (7 أيام) -14.87%

معلومات سوق ZooKeeper (ZOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: