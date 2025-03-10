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سعر Zero Ontology System (SOLFUNMEME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.77K . يتم تحديث سعر SOLFUNMEME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zero Ontology System الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.07K - تغيير سعر Zero Ontology System خلال اليوم هو -10.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.23M

أداء سعر Zero Ontology System (SOLFUNMEME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zero Ontology System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.97% تغير السعر (1يوم) -10.41% تغير السعر (7 أيام) -36.78%

معلومات سوق Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

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