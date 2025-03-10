سعر Zero Ontology System (SOLFUNMEME)
سعر Zero Ontology System (SOLFUNMEME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.77K. يتم تحديث سعر SOLFUNMEME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zero Ontology System الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.07K
- تغيير سعر Zero Ontology System خلال اليوم هو -10.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.23M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLFUNMEME مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLFUNMEME.
خلال اليوم، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zero Ontology System مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zero Ontology System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.97%
-10.41%
-36.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOLFUNMEME إلى AUD
A$--
|1 SOLFUNMEME إلى GBP
￡--
|1 SOLFUNMEME إلى EUR
€--
|1 SOLFUNMEME إلى USD
$--
|1 SOLFUNMEME إلى MYR
RM--
|1 SOLFUNMEME إلى TRY
₺--
|1 SOLFUNMEME إلى JPY
¥--
|1 SOLFUNMEME إلى RUB
₽--
|1 SOLFUNMEME إلى INR
₹--
|1 SOLFUNMEME إلى IDR
Rp--
|1 SOLFUNMEME إلى PHP
₱--
|1 SOLFUNMEME إلى EGP
￡E.--
|1 SOLFUNMEME إلى BRL
R$--
|1 SOLFUNMEME إلى CAD
C$--
|1 SOLFUNMEME إلى BDT
৳--
|1 SOLFUNMEME إلى NGN
₦--
|1 SOLFUNMEME إلى UAH
₴--
|1 SOLFUNMEME إلى VES
Bs--
|1 SOLFUNMEME إلى PKR
Rs--
|1 SOLFUNMEME إلى KZT
₸--
|1 SOLFUNMEME إلى THB
฿--
|1 SOLFUNMEME إلى TWD
NT$--
|1 SOLFUNMEME إلى CHF
Fr--
|1 SOLFUNMEME إلى HKD
HK$--
|1 SOLFUNMEME إلى MAD
.د.م--
|1 SOLFUNMEME إلى MXN
$--