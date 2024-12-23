سعر Zclassic (ZCL)
سعر Zclassic (ZCL) المباشر لليوم هو USD 0.064207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.59K. يتم تحديث سعر ZCL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zclassic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.17
- تغيير سعر Zclassic خلال اليوم هو +0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.29M
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خلال اليوم، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.00043915 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.0161586161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.0416691102 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.01939665118366401 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00043915
|+0.69%
|30 يوم
|$ +0.0161586161
|+25.17%
|60 يوم
|$ +0.0416691102
|+64.90%
|90 يوم
|$ +0.01939665118366401
|+43.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zclassic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.69%
+14.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.
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