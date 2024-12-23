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سعر Zclassic (ZCL) المباشر لليوم هو USD 0.064207 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.59K . يتم تحديث سعر ZCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zclassic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.17 - تغيير سعر Zclassic خلال اليوم هو +0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.29M

أداء سعر Zclassic (ZCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.00043915 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.0161586161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.0416691102 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zclassic مقابل USD هو $ +0.01939665118366401 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00043915 +0.69% 30 يوم $ +0.0161586161 +25.17% 60 يوم $ +0.0416691102 +64.90% 90 يوم $ +0.01939665118366401 +43.29%

تحليل سعر Zclassic (ZCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zclassic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063386$ 0.063386 $ 0.063386 24 ساعة مرتفع $ 0.065495$ 0.065495 $ 0.065495 عالية طوال الوقت $ 230.95$ 230.95 $ 230.95 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +0.69% تغير السعر (7 أيام) +14.86%

معلومات سوق Zclassic (ZCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: