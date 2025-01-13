سعر ZAPCAT (ZAPCAT)
سعر ZAPCAT (ZAPCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 417.07K. يتم تحديث سعر ZAPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZAPCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.48K
- تغيير سعر ZAPCAT خلال اليوم هو -5.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.00M
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خلال اليوم، كان سعر ZAPCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZAPCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZAPCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZAPCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZAPCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-5.76%
+10.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.
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