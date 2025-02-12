احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UUSD.

سعر Youves uUSD (UUSD) المباشر لليوم هو USD 0.834155 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Youves uUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.77 - تغيير سعر Youves uUSD خلال اليوم هو -1.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Youves uUSD (UUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Youves uUSD مقابل USD هو $ -0.0086715902092124 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Youves uUSD مقابل USD هو $ -0.1190478488 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Youves uUSD مقابل USD هو $ -0.0186816519 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Youves uUSD مقابل USD هو $ -0.1450908803153163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0086715902092124 -1.02% 30 يوم $ -0.1190478488 -14.27% 60 يوم $ -0.0186816519 -2.23% 90 يوم $ -0.1450908803153163 -14.81%

تحليل سعر Youves uUSD (UUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Youves uUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.814983$ 0.814983 $ 0.814983 24 ساعة مرتفع $ 0.865332$ 0.865332 $ 0.865332 عالية طوال الوقت $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -1.02% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Youves uUSD (UUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: