سعر You Looked (CIRCLE)
سعر You Looked (CIRCLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 298.18K. يتم تحديث سعر CIRCLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق You Looked الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18K
- تغيير سعر You Looked خلال اليوم هو -0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.06M
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خلال اليوم، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.70%
|30 يوم
|$ 0
|-24.96%
|60 يوم
|$ 0
|-69.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر You Looked: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-0.70%
+17.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
You look, you ape. Those are the rules. Yes that is meme token on Sol! Yes we didnt find nothing better then this idea! And yes if you look you ape! Simple !
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