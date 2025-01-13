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سعر You Looked (CIRCLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 298.18K . يتم تحديث سعر CIRCLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق You Looked الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18K - تغيير سعر You Looked خلال اليوم هو -0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.06M

أداء سعر You Looked (CIRCLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر You Looked مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.70% 30 يوم $ 0 -24.96% 60 يوم $ 0 -69.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر You Looked (CIRCLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر You Looked: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01905349$ 0.01905349 $ 0.01905349 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) +17.50%

معلومات سوق You Looked (CIRCLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: