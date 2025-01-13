سعر XTblock (XTT-B20)
سعر XTblock (XTT-B20) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.54K. يتم تحديث سعر XTT-B20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XTblock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 763.24
- تغيير سعر XTblock خلال اليوم هو -19.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 165.87M
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خلال اليوم، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.23%
|30 يوم
|$ 0
|-6.24%
|60 يوم
|$ 0
|-9.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XTblock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-19.23%
+6.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.
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