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سعر XTblock (XTT-B20) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.54K . يتم تحديث سعر XTT-B20 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XTblock الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 763.24 - تغيير سعر XTblock خلال اليوم هو -19.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 165.87M

أداء سعر XTblock (XTT-B20) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XTblock مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.23% 30 يوم $ 0 -6.24% 60 يوم $ 0 -9.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XTblock (XTT-B20)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XTblock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.584553$ 0.584553 $ 0.584553 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -19.23% تغير السعر (7 أيام) +6.24%

معلومات سوق XTblock (XTT-B20)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: