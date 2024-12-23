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سعر XSwap Protocol (XSP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M . يتم تحديث سعر XSP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XSwap Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.89K - تغيير سعر XSwap Protocol خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.40B

أداء سعر XSwap Protocol (XSP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.46% 30 يوم $ 0 +22.36% 60 يوم $ 0 +121.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XSwap Protocol (XSP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XSwap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01451122$ 0.01451122 $ 0.01451122 تغير السعر (1 ساعة) -1.72% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) -14.63%

معلومات سوق XSwap Protocol (XSP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: