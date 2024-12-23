سعر XSwap Protocol (XSP)
سعر XSwap Protocol (XSP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M. يتم تحديث سعر XSP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XSwap Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.89K
- تغيير سعر XSwap Protocol خلال اليوم هو +1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.40B
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خلال اليوم، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XSwap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.46%
|30 يوم
|$ 0
|+22.36%
|60 يوم
|$ 0
|+121.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XSwap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
+1.46%
-14.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.
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