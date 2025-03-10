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سعر XPi (XPI) المباشر لليوم هو USD 0.0019572 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M . يتم تحديث سعر XPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XPi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.52K - تغيير سعر XPi خلال اليوم هو -12.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر XPi (XPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XPi مقابل USD هو $ -0.000287583124203259 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XPi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XPi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XPi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000287583124203259 -12.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XPi (XPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XPi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00173975$ 0.00173975 $ 0.00173975 24 ساعة مرتفع $ 0.00224479$ 0.00224479 $ 0.00224479 عالية طوال الوقت $ 0.00315594$ 0.00315594 $ 0.00315594 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -12.81% تغير السعر (7 أيام) +4.24%

معلومات سوق XPi (XPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: