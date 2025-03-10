سعر XPi (XPI)
سعر XPi (XPI) المباشر لليوم هو USD 0.0019572. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر XPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XPi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.52K
- تغيير سعر XPi خلال اليوم هو -12.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر XPi مقابل USD هو $ -0.000287583124203259 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XPi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XPi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XPi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000287583124203259
|-12.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XPi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-12.81%
+4.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.
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