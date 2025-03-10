سعر xPACK (XPACK)
سعر xPACK (XPACK) المباشر لليوم هو USD 0.02511667. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.40M. يتم تحديث سعر XPACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xPACK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر xPACK خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 135.36M
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خلال اليوم، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر xPACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.
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