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سعر xPACK (XPACK) المباشر لليوم هو USD 0.02511667 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.40M . يتم تحديث سعر XPACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xPACK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر xPACK خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 135.36M

أداء سعر xPACK (XPACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xPACK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر xPACK (XPACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xPACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02511667$ 0.02511667 $ 0.02511667 24 ساعة مرتفع $ 0.02511667$ 0.02511667 $ 0.02511667 عالية طوال الوقت $ 0.02555685$ 0.02555685 $ 0.02555685 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق xPACK (XPACK)

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