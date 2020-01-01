توكنوميكس xPACK (XPACK)
معلومات xPACK (XPACK)
HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.
توكنوميكس xPACK (XPACK) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار xPACK (XPACK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس xPACK (XPACK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس xPACK (XPACK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن XPACK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XPACK التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XPACK، استكشف السعر المباشر لتوكن XPACK!
توقعات سعر XPACK
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